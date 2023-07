Hausarztvermittlungsfall kann Neupatientenregelung nicht ersetzen

Von: Christian Reuter

Teilen

Einen Termin beim Facharzt zu bekommen, erfordert oft viel Geduld. Der Hausarztvermittlungsfall soll die Wartezeiten verkürzen. © Christian Reuter

Wer einen Termin bei einem Facharzt bekommen will, braucht oft viel Geduld. Zum 1. Januar wurde in Sachsen-Anhalt der Hausarztvermittlungsfall eingeführt, um lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin zu vermeiden. Doch hat die Neuregelung tatsächlich schon etwas gebracht? Die AZ fragte dazu bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) nach.

Salzwedel. Der Hausarztvermittlungsfall sei keine neue Einrichtung, stellt KVSA-Pressesprecherin Heike Liensdorf klar. Bereits 2015 habe die KVSA mit Krankenkassen im Rahmen der Verträge zur Hausarztzentrierten Versorgung in Sachsen-Anhalt Regelungen zu Hausarztvermittlungsfällen getroffen, die vom Gesetzgeber mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz 2019 aufgegriffen wurden. „Dabei ist die Vermittlung eines dringenden Facharzttermins durch einen Hausarzt geregelt und mit einer Finanzierung unterlegt. Für die so an den Facharzt vermittelten Patienten konnte dieser die dann erbrachten Leistungen ohne Abzüge durch die sonst übliche Budgetierung geltend machen“, erklärt Liensdorf. Weiterhin sei durch den Gesetzgeber 2019 eine sogenannte Neupatientenregelung eingeführt worden, die Praxen ebenfalls von Abzügen für erbrachte Leistungen bei neuen Patienten frei stellte.

Aber: „Letztere Regelung hat der Bundesgesetzgeber mit dem 31. Dezember 2022 beendet, obwohl von ihr die größte Anzahl an Patienten Vorteile hatte“, erläutert die Pressesprecherin. Nach ihrer Aussage wurde im ersten Quartal 2023 für Patienten in Sachsen-Anhalt knapp 25.000 Mal ein Behandlungstermin bei einem an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Vertragsarzt vermittelt. Diese Vermittlung erfolge in direkter Absprache zwischen Haus- und Facharzt. Etwa 1580 Hausarztvermittlungsfälle seien im gleichen Zeitraum über die digitale Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt worden. Im Unterschied zu den erstgenannten Vermittlungen werde dabei nicht die direkte Absprache zwischen Haus- und Facharzt genutzt, sondern die digitale Terminservicestelle, bei der Fachärzte Termine einstellen können, die auch durch die Haus- und Kinderärzte für ihre Patienten zu nutzen sind.

Bei Vermittlungen über die digitale Terminservicestelle (www.eterminservice.de) sollen Patienten in dringenden Fällen binnen 35 Tagen nach Kontaktaufnahme – bei der psychotherapeutischen Akutbehandlung zwei Wochen – einen Termin bekommen; informiert Liensdorf. Dafür müsse eine Überweisung zum Facharzt bzw. individuelle Patienteninformation Psychotherapie mit einem Code-Vermerk, der die Dringlichkeit bestätigt, vorliegen. „Davon ausgenommen sind Akuttermine beim Hausarzt, sowie Termine bei Kinder- und Jugendärzten, Augen- oder Frauenärzte und beim Erstgespräch Psychotherapie.“ Allerdings müssten diese Termine auch verfügbar sein, und es gebe keine Möglichkeit für den Patienten, den Arzt oder Psychotherapeuten und den Zeitpunkt des Termins zu bestimmen. Die 35-Tages-Frist gelte auch bei der Vermittlung eines Facharzttermines durch den Hausarzt.

Vergleiche man aber die Anzahl der so zum Facharzt vermittelten Patienten mit der sogenannten Neupatientenregelung, die bis zum 31. Dezember 2022 galt, ergäben sich große Abweichungen. So seien im Vorjahresquartal, dem ersten Quartal 2022, etwa 475.000 Neupatientenfälle versorgt worden. „Dies zeigt die unterschiedliche Dimension der Verfahren und dass der Hausarztvermittlungsfall die Neupatientenregelung nicht ersetzen kann“, betont die Pressesprecherin.