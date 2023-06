Warum ist Honig so wertvoll?

Hartmut Pukall aus Wiersdorf imkert seit 40 Jahren

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Hartmut Pukall (73) steht donnerstags auf dem Bauernmarkt in Salzwedel. Seine Kundschaft weiß um die vielen positiven Eigenschaften des Honigs. Der Wiersdorfer imkert seit 40 Jahren. Immer wieder begeistert und fasziniert ihn, was die Bienen leisten. © Meineke, Ulrike

„Ich werde nicht aufhören“, sagt Hartmut Pukall. Auch wenn das Winterfutter dreimal so viel und Gläser ein Drittel mehr kosten als vor dem Krieg in der Ukraine, und auch wenn die Lage auf dem internationalen Honigmarkt angespannt ist – die Welt der Bienen fasziniert den 73-Jährigen viel zu sehr. Pukall imkert seit 40 Jahren, und diese Leidenschaft wird ihn wohl nicht mehr loslassen.

Salzwedel / Wiersdorf. „Es ist immer wieder erstaunlich, was diese Insekten leisten, wenn die Völker gesund sind“, zollt der Wiersdorfer den Bienen absoluten Respekt.

120.000 Kilometer für ein Glas Honig

Immerhin: Für ein Glas Honig (500 Gramm) fliegen Bienen eine Strecke von 120.000 Kilometern. Das entspricht drei Erdumrundungen. Insbesondere rund um den „Tag der Biene“ am 20. Mai und den „Tag der deutschen Imkerei“ am 1./2. Juli rückt das beeindruckende Insekt in den Fokus. Denn nach Rind und Schwein sind die Bienen das drittwichtigste Nutztier in unserem Land. Der Honig ist dabei ein willkommenes Nebenprodukt: Die Hauptarbeit der Insekten ist das Bestäuben von Obstbäumen und Sträuchern. Somit sichern die Bienen die Ernte vieler wichtiger Lebensmittel. Deshalb: „Bauen Sie auf dem Balkon oder im Garten bienenfreundliche Blumen und Pflanzen an“, rät Imker Pukall. Er sagt: „Die Wildbienen sind genauso wichtig wie unsere Honigbienen.“ Wobei ihm die Wildbienen leidtäten, denn sie haben keinen Imker, der für die Gesundheit der Völker sorgt.

„Wir Imker haben unseren Stolz“

Apropos Gesundheit: Pukall verweist auf die Faulbrut in der Region, betont aber, dass der Imkerverein Salzwedel-Land, dem er angehört, seit dessen Bestehen davon glücklicherweise verschont geblieben sei. Nach wie vor sei die Varroamilbe als Nummer eins für Bienenverluste verantwortlich. Der Wiersdorfer betont in diesem Zusammenhang, dass man sich bei Honig vom Imker darauf verlassen könne, dass dieser einwandfrei und von bester Qualität sei. „Wir Imker haben unseren Stolz“, betont Hartmut Pukall. Das Beimischen von Glukosesirup, wie es bei vielen Honigfälschungen auf dem Markt üblich sei, komme für die Imker hier nicht in Frage. Die einwandfreie Qualität werde auch immer wieder vom Imkerbund und Lebensmittelüberwachungsamt bescheinigt. Jeder Imker bekommt nach der Stichprobe einen Laborbericht. Getestet wird unter anderem auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Imker Pukall: „Meine Proben waren immer ohne Beanstandungen.“



Der Wiersdorfer hat zurzeit gut 20 Bienenvölker. „Ich werde die Völkerzahl reduzieren müssen“, sagt er mit Blick auf das Baumsterben. Denn der Wiesdorfer hat auch Wald, und Dürre und Borkenkäfer setzen den Bäumen zu, sodass sich der 73-Jährige neben den Bienen auch darum kümmern muss.

Warum ist Honig so wertvoll?

„Es ist ein absolutes Naturprodukt“, antwortet der Imker und verweist auf die Wirkung etwa bei Erkältungen und für die Wundheilung (siehe Infokasten).

Rechnet sich das Imkern überhaupt?

Pukall lacht: „Wenn es sich rechnen sollte, wird es kompliziert ...“ Trotz der Kostensteigerungen für Winterfutter und Gläser hat der Hobbyimker die Preise bisher nicht an die Honigliebhaber weitergegeben. Er schließt aber nicht aus, dass es leichte Preiserhöhungen geben könne, damit die Erlöse wenigstens den Aufwand decken.

HINTERGRUND Was Honig alles kann • Honig enthält weniger Kalorien als Haushaltszucker, ist jedoch kariesfördernd und kann appetitanregend wirken. Er enthält entzündungshemmende Enzyme, bioaktive Stoffe und Antioxidantien, die gesund sind. Die Antioxidantien können sich positiv auf die Herzgesundheit auswirken und den Blutdruck senken.

• Honig kann den Anteil des „schlechten LDL-Cholesterins senken und den des „guten“ HDL-Cholesterins steigern sowie die Blutfettwerte verbessern und somit das Risiko einer Herzerkrankung oder Diabetes-Typ-2-Erkrankung senken. Dennoch sollten Diabetiker Honig mit Vorsicht genießen, da er den Blutzuckerspiegel erhöhen kann.

• Für die Haut ist Honig gesund, da er Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Hämorrhoiden und Herpesbläschen heilen kann. Zudem wirkt Honig antibakteriell, antientzündlich und kann bei Verbrennungen und Wunden Abhilfe schaffen.

• Gerade bei Kindern zeigt sich Honig als effektives Mittel gegen Husten. Kinder unter einem Jahr sollten jedoch keinen Honig bekommen, da dies zu Botulismus führen kann.

Tipp: Drei Esslöffel Honig pro Tag sind für die meisten gesunden Erwachsenen ein guter Richtwert.

REZEPTIDEE Balsamico-Senf-Honig-Dressing – Schmeckt lecker zu Rucola mit braunen Champignons und frisch gehobeltem Parmesan, dazu ein frisches Baguette – • Zutaten für 4 Portionen: 50 ml Olivenöl

20 ml Balsamico

2 TL Senf

2 TL Honig (frisch, flüssig)

Salz und Pfeffer

Chilipulver

• Zubereitung (Arbeitszeit ca. 5 Minuten):

Alle Zutaten in ein Schälchen geben und gut verrühren, bis die Konsistenz cremig ist. Dann kurz vor dem Servieren auf den Salat Ihrer Wahl geben. Je nach Geschmack kann man von jeder Zutat etwas mehr oder weniger nehmen.