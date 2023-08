Strafmildernde Aspekte

Haftstrafe für Überfall auf Rentner und Schmuckhändler in Salzwedel

Von: Armon Böhm

Wenige Minuten vor der Urteilsverkündigung wird Farooq D. an seinen Platz im Gerichtssaal gebracht. Links neben ihm Verteidiger Dietmar Sommer, rechts der bestellte Dolmetscher. © Pfundtner, Thomas

Mit drei Jahren und acht Monaten Haft blieb das Gericht unter der vom Staatsanwalt geforderten Gefängnisstrafe von sechs Jahren für Farooq D., der in Salzwedel erst einen Rentner und dann einen Juwelier ausgeraubt hatte.

VON THOMAS PFUNDTNER

Salzwedel – Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten hat die 1. Strafkammer am Landgericht Stendal Farooq D. aus Salzwedel wegen schwerer räuberischer Erpressung und schweren Raubs in zwei Fällen verurteilt. Die vorsitzende Richterin Simone Henze-von Staden und die beiden Schöffen sahen es als erwiesen an, dass der gebürtige Pakistaner am 10. Mai dieses Jahres innerhalb weniger Stunden erst Rentner Wolfgang B. auf dem Parkplatz vor der Kreissparkasse mit einem Messer bedroht und dem eingeschüchterten Mann 20 Euro für Zigaretten geraubt und drei Stunden später im Schmuck- und Uhrengeschäft von Klaus K. drei vergoldete Uhren im Wert von 350 Euro erbeutet hat. Bevor er die Beute einsteckte, hatte Farooq D. den verängstigten Ladenbesitzer massiv bedroht, indem er ihm ein Messer vor den Bauch hielt.

Staatsanwalt forderte sechs Jahre Haft

Staatsanwalt Thomas Kramer hatte in seinem Plädoyer sechs Jahre Haft gefordert, die Verteidigung eine Gesamtstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.



Nachdem Simone Henze-von Staden das Urteil verlesen hatte, beschrieb sie in der Begründung noch einmal ausführlich, welche kriminellen Taten Farooq D. am 10. Mai begangen hatte. Dabei betonte sie, dass der Angeklagte in beiden Fällen ganz bewusst gehandelt habe. So sei er dem Rentner Wolfgang B. bis zum Bankautomaten gefolgt, weil er gehofft hatte, dass dieser Geld abheben wollte. Da das aber nicht klappte, habe „der Angeklagte dann auf dem Parkplatz den Mann bedroht und aus seinem Portemonnaie 20 Euro geraubt.“



Auch der Überfall auf den Uhren- und Schmuckhändler war nach Ansicht des Gerichts keine Spontanhandlung, sondern geplant. Dennoch kam das Gericht zu der Überzeugung, dass es sich bei den beiden Überfällen um minderschwere Taten handelt. Zum einen sei die Beute sehr gering ausgefallen, „auch wenn 350 Euro kein Pappenstiel sind“.



Strafmildernde Aspekte

Aufmerksam verfolgte der Angeklagte die Urteilsbegründung, die von dem anwesenden Dolmetscher sofort übersetzt wurde. Immer wieder blickte Farooq D. zum Richterpodest, hatte dabei Tränen in den Augen.



Zugute hielt das Gericht Farooq D., dass er seine Taten sofort unter Tränen eingestand, als die Polizei ihn in einer Gemeinschaftsunterkunft aufsuchte. Ferner berücksichtigte das Gericht, dass die Uhren ohne Beschädigungen an Klaus K. zurückgegeben werden konnten. Letztendlich wurde auch strafmildernd bewertet, dass der Angeklagte am Abend vor der Tat wohl sehr viel Bier und Sekt getrunken und „er zumindest bei der ersten Tat noch Alkohol im Blut hatte“.



Urteil noch nicht rechtskräftig

Bevor Farooq D. die Handschellen wieder angelegt wurden und er aus dem Saal geführt wurde, las die Richterin noch vor, dass eine Revision gegen das Urteil möglich sei. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.