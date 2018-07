Große Häuser, große Sorgen

Die Neuperverstraße 57: Das große Speicherhaus ist eines der Sorgenkinder von Ines Kahrens, die mit der Aktion „100 für 100“ bereits 34 alte Häuser in Salzwedel zu neuem Glanz verholfen hat.

Salzwedel. „Lücken tun unserer Stadt nicht gut. Das ist in Städten, wo es Lücken gibt anders – dort ist man daran gewöhnt. “ Ines Kahrens vom städtischen Bauamt ist eine, die gegen Baulücken in Salzwedel kämpft.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion, die seit elf Jahren läuft. „100 für 100“ meint 100 Häuser suchen 100 Familien. Dabei hilft Ines Kahrens jenen, die selbst leer stehende Häuser besitzen ebenso wie jenen, die ein altes Haus suchen, um dies wieder zu einem Schmuckstück zu machen.

Ihr Ziel: Es sollen gar nicht erst Baulücken entstehen und so viel wie möglich von der historischen Salzwedeler Substanz erhalten bleiben. Und das gelingt Ines Kahrens gut. Seit 2007 – damals hatte sie mit 80 Alt-Immobilien begonnen – hat sie 34 teils auch sehr baufällige Häuser an neue Eigentümer vermitteln können. Gleich im ersten Jahr konnte sie fünf Interessenten gewinnen. Ein Rekord, der sich erst 2015 wieder einstellte. Ähnlich gut lief es in den Jahren 2011 und 2017, als Ines Kahrens jeweils vier Häuser unter die Haube bringen konnte. Die ersten Grundstücke, die 2007 vermittelt werden konnten, waren die Bocksbrücke 2 und die Chüdenstraße 21.

Schon länger hat Ines Kahrens zwei ganz große Sorgenkinder: die Neuperverstraße 57, ein altes Speicherhaus, und die Altperverstraße 19, in Salzwedel als Wande’sches Eck bekannt. Beim Speicher besteht das Problem in dem riesigen Dachgeschoss, das schlecht auszubauen ist, und beim Wande’schen Eck ist es der Salzwedeler Untergrund, der bereits einen Riss im Gebäude verursacht hat. Denn eigentlich war das Haus zweigeschossig konzipiert worden. Später wurde noch eine Etage draufgesetzt. Eine Gebäudesicherung hat es dort bereits gegeben, weiß Ines Kahrens, als 1991 ein neues Dach auf die Altperverstraße 19 gesetzt wurde.

Und damit ist die Bauingenieurin und Restauratorin in ihrem Element: Wer sich für eines der alten „100 für 100“-Häuser interessiert, aber nicht sofort eine Komplettsanierung stemmen kann, kann auch erst einmal mit einer Gebäudesicherung beginnen. Das betrifft Dach, Fassade und Hülle und wird mit 85 Prozent gefördert, weiß Kahrens. Aus dem „Stadtumbau Ost“ – und das ist ein neuer Part dieses Förderprogramms – sind in Salzwedel bislang Zuschüsse für Notsicherungsmaßnahmen an sechs Gebäuden geflossen.

Überhaupt kennt die Fachfrau alle Fördermöglichkeiten und Tipps, die sie gern weitergibt. Sie sagt aber auch: „Man braucht immer Eigenmittel.“ Nur mit Fördergeldern läuft gar nichts. Zudem sollte jeder bedenken, dass das mit den Zuschüssen immer so gut klingt, die Fördermittelgeber dafür aber auch Auflagen machen, die nicht immer die preiswertesten sind.

Doch auch dort gibt es wieder andere Möglichkeiten wie zum Beispiel bei Einzeldenkmalen, weiß Ines Kahrens. Sie nennt hier mögliche Unterstützungen durch das Kultusministerium, Lotto-Toto oder die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. In diesen Fällen rät Ines Kahrens aber, sich ein Planungsbüro zu nehmen, was übrigens auch gefördert werden kann. Denn: „Die Fördermittelgeber gucken ganz genau hin.“ Allein für dieses Jahr sind Zuschüsse für elf Maßnahmen aus „100 für 100“ beantragt. Ebenso viel waren es im vergangenen Jahr auch. Es wurden aber nur vier bewilligt, bedauert Ines Kahrens.

Wer im nächsten Jahr an die Fördertöpfe heranwill, muss sich sputen: Der Bedarf muss bis Mitte August angemeldet werden. Denn auch die Stadt muss zu den Förderungen ihr Schärflein beitragen und braucht deshalb verlässliche Zahlen für ihre Haushaltsplanung. Wer in diesen Fragen Beratungsbedarf hat – genau dafür ist Ines Kahrens da: Ab Ende Juli gibt die Bauamtsmitarbeiterin wieder Tipps. Und über die Homepage http://100fuer100.salzwedel.de hilft sie im Auftrag der Hansestadt Hauseigentümern und Kaufinteressenten zueinander zu finden.

Ines Kahrens sieht sich dabei als Lotse für beide Seiten. Aber auch als Wirtschaftsförderin, denn „100 für 100“ bringt Einnahmen für die alte Hansestadt und Steuern von jenen, die in die sanierten Häuser einziehen.

Neben dem Lotsen bei der Aktion „100 für 100“ hat Ines Kahrens seit 1991, also seit sie im Bauamt arbeitet, zum Beispiel aus dem Fördertopf „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für über 400 Häuser in Salzwedel Zuschüsse herausholen können.

Von Holger Benecke