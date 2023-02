Große Cannabisplantage im Altmarkkreis Salzwedel ausgehoben

Von: Michael Koch

Es wurden Cannabispflanzen mit einer Wuchshöhe von bis zu 50 Zentimetern sichergestellt. © Polizei

Ein heller Lichtkegel und der markante Cannabis-Geruch führten die Ermittler zum Versteck.

pm Altmarkkreis Salzwedel/Chüttlitz – In den Nachtstunden zu Donnerstag, 9. Februar, erweckten helle Lichtkegel das Interesse der Polizeibeamten des Altmarkkreises Salzwedel. Ohne große Probleme konnten die Polizisten ein leerstehendes Wohnhaus in Chüttlitz als Ursprung des Lichtes ausmachen. Ein Lüftungsschacht, aus dem Cannabisgeruch drang, führte aus dem Gebäude heraus, sodass sich der Verdacht einer Cannabisplantage erhärtete.



Ein Richter des Amtsgerichts Stendal erließ einen Durchsuchungsbeschluss für das Gebäude, welcher am Freitag. 10. Februar, umgesetzt wurde.



In dem videoüberwachten Objekt konnte neben starkem Cannabisgeruch eine professionell betriebene Cannabis-Indoorplantage mit insgesamt 150 abgeernteten, bereits getrockneten Cannabispflanzen mit einer Wuchshöhe von bis zu 50 Zentimetern festgestellt werden.



Bereits am Freitag sicherte die Kriminalpolizei Spuren, welche sich im Untersuchungs- und Auswertungsprozess befinden. Die Ermittlungen dauern an.