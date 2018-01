Gräben unter der Lupe

Unterhaltungsverband „Jeetze“ informiert über die diesjährigen Schauen

+ © Zuber Volle Gräben derzeit im Verband. 1570 Kilometer lang sind die betreuten Gewässer auf 109 369 Hektar Fläche. Uwe Heinecke (kleines Bild vorne) plant für 2018. Rund 100 Einladungen wurden verschickt. © Zuber

Altmarkkreis. Von A bis Z, also von Andorf bis Ziethnitz wird der Unterhaltungsverband „Jeetze“ in den kommenden Wochen die diesjährigen Grabenschauen organisieren. Start ist am 23. Januar (siehe Kasten).