Dr. Gerhard Ruff stellt Pläne für die neue Salzwedeler Kulturstätte vor

Von: Armon Böhm

Der Klang der Glocke lockte am Wochenende neugierige Besucher an, die sich einmal ganz genau angucken wollten, was beim Anschlag im Inneren passiert. © Böhm, Armon

Die Glocke im Salzwedeler Glockengarten soll künftig an bestimmten Gedenktagen als Mahnung und für Frieden erklingen. Außerdem ist geplant, die Geschichte der Glockengießer in der neuen Kulturstätte zu inszenieren.

Salzwedel – „Die Glocke soll erinnern und mahnen für den Frieden“, betont Dr. Gerhard Ruff, Vorsitzender des Vereins „Initiative Kulturerbe“ in Salzwedel. Deshalb soll sie künftig am Tag des Friedens, 21. September, sowie am Tag der Bombardierung des Salzwedeler Bahnhofs im zweiten Weltkrieg (22. Februar) und zu anderen Gelegenheiten angeschlagen werden. Der Verein hat mit dem Glockengarten noch mehr vor: Er soll künftig die Geschichte der Glockengießer nachvollziehbar machen.

Mit neuem Anstrich erstrahlt das alte Friedhofsportal im architektonischen Stil des Klassizismus’. © Böhm, Armon

Am Wochenende feierte der Glockengarten im Rahmen des Kunstfestivals „Wagen und Winnen“ seine Eröffnung. In einer Ausstellung konnten Besucherinnen und Besucher den Schaffensprozess hinter der neuen Kulturstätte am hansestädtischen Steintor nacherleben. Sie bot einen Vorgeschmack auf das, was der Verein „Initiative Kulturerbe“ Salzwedel zukünftig noch vor hat.



Zahlreiche Skulpturen gewährten einen Einblick in den Gedankenprozess des Bildhauers. © Böhm, Armon

Bereits im Juni dieses Jahres wurde der Glockenträger, eine Betonstatur, vom Bildhauer Waldemar Nottbohm konzipiert, im Birkenwäldchen aufgestellt, und im Juli folgten der Guss sowie die Aufhängung der Glocke (AZ berichtete). Mittlerweile konnte auch das frühere Friedhofsportal, von vielen fälschlicherweise als Leichenhalle betitelt, renoviert werden. Am Wochenende beherbergte es die Ausstellung.



Doch die Entstehungsgeschichte des Glockengartens, der an die fast vergessene Glockengießertradition der Hansestadt erinnern soll, geht noch viel weiter zurück. So wurde der erste Plan für die Anlage bereits 2018 veröffentlicht. Im selben Jahr stellte Nottbohm eine Reihe an Modellen im Salzwedeler Kunsthaus aus, die bei der Ausstellung am Wochenende neben Skizzen und einer kleinen Dokumentation über den Guss der Glocke erneut zu betrachten waren.



Skizzen und Fotos zeigten die Entstehung des Glockengartens und seiner Betonskulptur. © Böhm, Armon

Dr.Gerhard Ruff erklärte, dass die Glocken in Kriegszeiten oft für Kanonen eingeschmolzen und in Zeiten des Friedens wieder zu Glocken gemacht wurden. Wie Ruff weiter ausführte, könne er sich auch vorstellen, dass bei Hochzeiten oder Eheschließungen, die im Garten gefeiert würden, die Glocke ertönen könnte. Ansonsten erklinge sie auch zu Silvester.



Für das umgebaute Portal plant der Verein, darin eine Dauerausstellung unter dem Titel „Die Glocke – das Museum“ einzurichten. Laut Ruff gebe es bereits ein Angebot von einem Fachstudio, das dabei helfen wolle, die Geschichte der Glockengießer zu inszenieren. Das könnte bis zum Denkmalstag 2024 passieren.