Gewalt an Schulen hat im Altmarkkreis in der Corona-Zeit zugenommen

Schulleiterin Heike Herrmann: „Es gab auch körperliche Übergriffe“

+ © Oliver Berg, DPA Ein Schüler drückt auf dem Schulhof eines Gymnasiums einen anderen Schüler zu Boden (gestelltes Illustrationsfoto). © Oliver Berg, DPA

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Christian Reuter schließen

Die Gewalt an Sachsen-Anhalts Schulen nimmt zu. Die Zahl der gemeldeten Taten hat sich nach Angaben des Bildungsministeriums im vergangenen Schuljahr im Vergleich zum Schuljahr 2019/20 vervierfacht (145 Fälle von Gewalt gegenüber 35). Das Ministerium hatte auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann (Die Linke) geantwortet. Wie sieht es an Salzwedeler Schulen aus, ist dort auch eine Zunahme an Gewalt zu verzeichnen? Die AZ fragte beim Landesschulamt und Schulen nach.

Salzwedel. Für die Beantwortung der Anfrage von Lippmann seien die in den vergangenen Schuljahren von den Schulen ans Landesschulamt gemeldeten sogenannten „besonderen Vorkommnisse“ mit Bezug zu Gewaltereignissen ausgezählt worden, teilte Tobias Kühne, Pressesprecher des Landesschulamtes, mit. Durch die Fragestellung des Landtagsabgeordneten sei die Anwendung von Gewalt dabei als „physische und/oder verbale inklusive Mobbing sowie im Internet und sozialen Medien“ definiert worden. Konkrete Zahlen für Salzwedeler Schulen konnte Kühne nicht nennen, dafür aber die Fallzahlen für den Altmarkkreis Salzwedel. So habe es 6 Fälle im Schuljahr 2019/20 gegeben, dann 7 (2020/21), 10 (2021/22) und 6 (2022/23).

Kühne: „Das Niveau der Vorfälle an den 39 öffentlichen Schulen im Altmarkkreis Salzwedel war in den vergangenen Schuljahren gleichbleibend. Ausnahme ist das Schuljahr 2021/22, da hatte es deutlich mehr Fälle gegeben.“ Und worin sieht das Landesschulamt die Gründe? Ein Anstieg der Gewaltfälle an Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lasse sich vermuten. Es würden dazu aber noch tiefere Analysen fehlen, erklärte der Pressesprecher. In einem Fall habe eine Berufsschule aus dem Altmarkkreis den Gebrauch einer Waffe gemeldet.

Eine Waffe kam im November 2020 auch an der Ganztags-Gemeinschaftsschule „Comenius“ in Salzwedel zum Einsatz. Dort hatte ein 14-jähriges Mädchen einem gleichaltrigen Mitschüler während des Unterrichts ein Messer in den Rücken gerammt. Schulleiterin Doris Beneke sagte auf die AZ-Frage, ob die Gewalt an ihrer Schule seit Corona zugenommen habe, sie gebe dazu keine Auskunft. Wörtlich: „Das Thema will ich in der Zeitung nicht breittreten.“



Auskunftsfreudiger war Heike Herrmann, Leiterin der Lessing-Ganztagsschule: „Als die jetzigen Siebtklässler in die 5. Klasse kamen, waren schon andere Verhaltensweisen zu bemerken. Das war in Konflikten von Schülern untereinander zu spüren.“ Es habe auch körperliche Übergriffe gegeben. Diese Schüler seien während der Corona-Pandemie lange Zeit zu Hause gewesen. „In diesem Jahrgang haben wir viel Kraft investieren müssen“, räumte Herrmann ein. Inzwischen sei das alles aber „gut aufgearbeitet“, man habe das im Griff. Sie sei auch sehr glücklich darüber, dass die Schule eine Sozialarbeiterin habe, die eine große Hilfe sei. Ebenso wie die Streitschlichter aus den Reihen der Schüler, die es ab der 5. Klasse gebe.



„Schlägereien auf dem Schulhof sind bei uns völlig unbekannt“, teilte Ralf Hoppstock, Leiter des Jahn-Gymnasiums, mit. „Neue Kollegen sind immer überrascht, dass es bei uns relativ friedlich zugeht.“ Unterschwellige Gewalt könne man nie ausschließen. Am Gymnasium sei auch eine Schulsozialarbeiterin tätig, so Hoppstock.