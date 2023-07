„Gesprächsrunden wie ein großer Kaffeeklatsch“

Georg Born leitet Suchtselbsthilfegruppe in Salzwedel

Von: Christian Reuter

Ein Mann trinkt abends eine Flasche Bier. So hat es auch Georg Born (Bild unten) viele Jahre gehandhabt, bei ihm war es oft sogar ein ganzer Kasten Bier an einem Tag. Bis er bei einer Entziehungskur auf die Suchthilfegruppe „Die neue Basis“ stieß. Heute ist Born Leiter der Salzwedeler Gruppe. © Finn Winkler, DPA

Georg Born ist 55 Jahre alt. Dass er heute noch lebt, verdankt er vier Entziehungskuren und der Suchtselbsthilfegruppe „Die neue Basis“ (DNB). Georg Born ist trockener Alkoholiker, seit sechs Jahren, wie er ganz offen im Gespräch mit der AZ erzählt. Er leitet die DNB-Gruppe in Salzwedel und lädt alle anderen Betroffenen ein, sich der Gruppe anzuschließen. Denn Georg Born weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut: „Alkohol ist kein Weg, vor Problemen wegzulaufen.“ Die DNB-Gruppe sei aber für alle Süchte offen.

Salzwedel. Bekanntschaft mit der Droge Alkohol habe Born bereits als Jugendlicher gemacht. Weil er dazugehören und kein Außenseiter sein wollte. Doch im Laufe der Jahre sei der Alkoholkonsum immer mehr geworden. „Ich habe das Zeug wie Wasser getrunken, eine ganze Kiste Bier am Tag. Es hat nicht mehr gewirkt“, erinnert sich der 55-Jährige, der bei Clenze wohnt, zurück.

Georg Born leitet die Suchtselbsthilfegruppe „Die neue Basis“ in Salzwedel. © Reuter, Christian

Arbeiten gegangen ist er trotzdem. Der gelernte Maurer ist Lkw gefahren, war als Sicherheitsfachkraft und in einem Forstbetrieb beschäftigt. Heute ist er als Hausmeister tätig.

Entziehungskur hat er viermal hinter sich

Ein Arzt habe ihm mal gesagt: „Wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald tot!“ So wollte Georg Born nicht enden, deshalb unterzog er sich einer Entziehungskur. Und das gleich viermal. „Es ist nicht leicht, davon loszukommen“, erklärt Born. Zweimal sei er in Bad Griesbach zur Kur gewesen, den letzten Aufenthalt habe er selbst bezahlt, „das kostete mich 10.000 Euro“.

Durch eine Behandlung in der Psychiatrischen Klinik Uelzen sei er 2014 zur Suchtselbsthilfegruppe „Die neue Basis“ gekommen, seit etwa zwei Jahren sei er Gruppenleiter. „Es ist wichtig, dass man den Mut hat, zu einer Gruppe zu gehen“, sagt Born. Ohne eine Gruppe würden es Alkoholiker nicht schaffen, trocken zu bleiben.



„Gesprächsrunden wie ein großer Kaffeeklatsch“

Doch Selbsthilfegruppen gibt es viele, auch für Alkoholkranke. Am bekanntesten sind sicherlich die Anonymen Alkoholiker. Was unterscheidet diese von der DNB? „Die Gesprächsrunden bei uns sind wie ein großer Kaffeeklatsch. Es soll so sein, dass man sich wieder wohlfühlt, wenn man nach einem Treffen aus der Tür geht“, beschreibt es der Gruppenleiter.

Bei den Anonymen Alkoholikern werde sehr genau auf die Uhr geschaut, wie lange jeder Teilnehmer rede, und es werde immer das Gleiche erzählt. So zumindest der Eindruck von Georg Born.



Die Suchtselbsthilfegruppe „Die neue Basis“ trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Gemeindehaus Sankt Georg in Salzwedel. Nächster Termin ist Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr.



Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer noch Fragen hat, kann sich an Georg Born unter Tel. (01 73) 35 33 119 oder seinen Stellvertreter Bernd Merz unter Tel. (01 520) 19 63 400 wenden.