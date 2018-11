17-Jähriger aus Salzwedel kann dank Technik hören und strebt das Abitur an

Salzwedel. Die Jeetze-Schule ist nur eine von wenigen Privatbildungsstätten in Sachsen-Anhalt, die Mädchen und Jungen nach dem Prinzip von Maria Montessori unterrichtet. Landtagsabgeordnete der SPD, Dr.

Angela Kolb-Janssen und Jürgen Barth, wollten sich selbst einen Überblick über die Salzwedeler Schule verschaffen und besuchten jüngst die Einrichtung an der Karl-Marx-Straße.

Schon bei der Bildpräsentation wurde den Politikern klar: Diese Schule setzt andere Maßstäbe an ihre derzeit 280 Schüler als staatliche Einrichtungen. „Jedes Kind und jeder Jugendlicher hat sein eigenes Logbuch“, erklärte Antje Pochte, Leiterin der Jeetze-Schule. „In dieses tragen die Mädchen und Jungen alles ein, was sie im Unterricht gemacht haben oder welche Meilensteine durch Projekte und Arbeiten erzielt wurden.“

Nicht nur die Leistung der Jugendlichen steht im Vordergrund, auch die Inklusion von Flüchtlingskindern und Schülern mit Beeinträchtigungen ist der Leiterin wichtig.

In seinen Ohren stecken Hörgeräte. Nur mithilfe spezieller Technik kann der 17-jährige Joshua Hagg den Unterricht verfolgen. Der Lehrer bekommt ein Ansteckmikrofon, das über Funk mit den Hörgeräten des Jugendlichen verbunden ist. Für seine Mitschüler hat Joshua Hagg Handmikrofone, die herumgereicht werden können. So kann der 17-Jährige auch die Fragen und Antworten der anderen Schüler gut verstehen. „Ich bin seit meiner Geburt auf beiden Ohren so gut wie taub“, sagt der Schüler. „Ohne meine Technik wird es sehr schwer.“ Hagg fühlt sich aber keinesfalls benachteiligt, und auch die Lehrer sowie seine Mitschülern behandeln ihn wie jeden anderen, als gäbe es seine Beeinträchtigung gar nicht. Derzeit bestreitet der Schüler die zwölfte Klasse. In der 13. Stufe bereitet sich Hagg dann auf sein Abitur vor.

Eine weitere Besonderheit der Jeetze-Schule: wie der Unterricht in der Einrichtung gestaltet wird. „Es gibt vier Obergruppen: vernetzter Unterricht, Projektunterricht, Freiarbeit und Fachunterricht“, sagte Antje Pochte zu ihren Gästen. Zudem können die Mädchen und Jungen in der sogenannten Freiarbeit individuell entscheiden, was sie lernen wollen.

In Neigungskursen werden die Stärken und Interessen ausgebaut. Bei Schulhofprojekten werden die Gemeinschaft und das Handwerk gestärkt. „Bei diesem Projekt wurden zum Beispiel ein Zirkuswagen ausgebaut und eine Kletterwand errichtet“, knüpfte Pochte an. Nach der Präsentation wurden die Gäste durchs Haus geführt.

