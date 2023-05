Salzwedeler Fraktionsvorsitzende bei Vier-Tage-Woche mehrheitlich skeptisch

Das Konzept Vier-Tage-Woche ist nicht zwingend auf ein Modell festgelegt. Das erhöht zwar die Komplexität der Diskussion, eröffnet aber auch mehr Möglichkeiten für Gedankenspiele. Oben zwei der Optionen. © Goetzie, Leif

Debattiert, probiert und entschieden wird längst europäisch. Aber auch in Deutschland wird die Einführung einer Vier-Tage-Woche erwogen. Die AZ hat die Meinungen der Fraktionschefs des Salzwedeler Stadtrates dazu eingeholt.

Salzwedel – Im Jahr 1956 war es, als bundesdeutsche Gewerkschaften in den Kampf für eine 40- statt 48-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich eintraten. Ihr eingängiges und noch bis heute bekanntes Motto lautete: „Samstags gehört Vati mir.“

Was heute für die meisten wie eine Selbstverständlichkeit klingt, wurde damals schon argwöhnisch betrachtet. Grund war die Sorge vor einem ausgebremsten Wirtschaftswunder. Der damalige VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff befürchtete sogar negative psychosoziale Auswirkungen bei den auf Arbeitseifer konditionierten Werktätigen.



Ganz so weit würde heute sicher niemand bei der Diskussion um Einführung einer flächendeckenden Vier-Tage-Woche gehen. Kontrovers geführt wird sie bei Bürgern, in den Medien und in der Politik dennoch. Hierbei steht das Modell der Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich im besonderen Fokus.



Die AZ hat die Fraktionsvorsitzenden des Salzwedeler Stadtrates zu ihrer persönlichen Meinung in der Thematik befragt. Und es überwiegt die Skepsis.



Flexibilität: Ja, bitte –Pflicht: Nein, danke.

So offenbart Nils Krümmel (Freie Fraktion): „Für mich als Gastronom wäre es gar nicht machbar.“ Zwar befürworte er, wo es geht, für Beschäftigte flexiblere Wochenarbeitszeitmodelle, spricht sich aber gegen eine einheitliche Pflicht aus.



Ähnlich sieht es CDU-Kollege Dr. Bernd Kwiatkowski. Er sei „nicht dafür und auch nicht dagegen“, habe aber Zweifel an der Finanzierbarkeit der angenommenen Personal- und Produktionslücke. „Insbesondere die Firmen in den neuen Bundesländern verfügen meist nicht über eine hinreichende Kapitaldecke“, sorgt sich Kwiatkowski. Auch der Fachkräftemangel stehe dem nachvollziehbaren Wunsch nach mehr frei gestaltbarer Zeit im Weg.



Angesprochen auf das in Belgien kürzlich eingeführte Modell ohne eine Zeitreduktion, sagt Roland Karsch (AfD), dass dies für Bürotätigkeiten eher funktioniere als für Berufe mit körperlicher Beanspruchung. Der Bauunternehmer berichtet: „Nach acht Stunden ist man da durch und kann nicht einfach eben ein, zwei Stunden mehr machen.“ Die aktuellen Teilzeitregelungen genügten und würden ja auch gelebt.



SPD-Fraktionschef Norbert Hundt betont ebenfalls, dass für viele Beschäftigte doch schon jetzt „Freitagmittag Schluss“ sei. Dem 63-Jährigen geht es bei der fraglichen Balance zwischen Arbeit und Freizeit immer zu sehr um nur einen der beiden Aspekte. Der Sozialdemokrat könnte damit doch ein klein wenig auf Nordhoffs frühere Aussage anspielen. Positiver Nebenaspekt einer Regelung nach belgischem Vorbild wäre nach Hundt aber, „wenn Ämter abends dadurch länger öffneten“.



Ute Brunsch (Die Linke) findet an sich beide Modelle (vier Tage mit 32- oder 40 Stunden) „nicht schlecht“, sieht neben der fehlenden Machbarkeit für Kleinstbetriebe in der Thematik jedoch auch eine Generationenfrage, was sie gar nicht vorwurfsvoll meine. Viele Jüngere setzten in ihrem Leben heute andere Prioritäten, als sie es selbst täte. Sie sagt von sich: „Ich arbeite gern.“ Trotzdem unterstütze sie aber auch die, die anderen Lebensbereichen größere Bedeutung beimessen. Ländlicher Fachärztebedarf und bereits übervolle Terminkalender werfen jedoch für die Zahnarzthelferin aus eigener Erfahrung die Frage auf, wie lange Patienten nach Einführung zukünftig auf Termine warten müssten.



Fraglicher Mehrwert für das Privatleben

Einen anderen Aspekt bringt Wolfgang Kappler ins Spiel. Der Fraktionschef von Land bis Stadt zieht in Zweifel, dass die Stauchung einer 40-Stunden-Woche auf vier Tage im Familienalltag förderlich wäre. „Das muss mit Kitas und Schulen abgestimmt sein.“ Und zu Hause müssten sich an den dann längeren Tagen auch meist mindestens zwei absprechen, so Kappler weiter.



Einziger klarer Befürworter der Vier-Tage-Woche in seinem Kollegenkreis ist Martin Schulz. Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen sähe in der Zeitreduktionsvariante vor allem eine Chance für mehr Beschäftigungsverhältnisse.



Schulz zieht dabei auch den Vergleich zu historischen Entwicklungen: „Im 19. Jahrhundert hatten wir noch die 72-Stunden-Woche.“ Übertragen auf die heutige Arbeitswelt, bedeutete dies eine „Menge Arbeitsloser“ mehr.



Im vergangenen Jahr lief die öffentliche Diskussion allerdings noch in eine ganz andere Richtung. Hier gab es aus Industrie und Politik sogar Stimmen, die empfahlen, über eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden nachzudenken. Grund: der viel zitierte Fachkräftemangel.



Vorbild Belgien für deutsche Debatte?

Belgien hingegen, das neben vielen geplanten und laufenden Testphasen in ganz Europa die Einführung bereits umsetzte, hat hingegen eine im Vergleich mit Deutschland doppelt so hohe Arbeitslosenquote. Vor diesem Hintergrund wäre sicher der Effekt einer Verringerung der Arbeitszeit interessant zu beobachten gewesen. Das Recht auf Teilzeit gibt es zwar auch nach Premierminister Alexander de Croos Reform, aber eben nur gegen Gehaltseinbuße, ohne Ausgleich. Da sich belgische Vollzeitarbeitnehmer aber immerhin jetzt entscheiden können, ob sie wie bisher fünf oder vier Tage arbeiten gehen, wird man dort bald erkennen, wem Vati freitags zukünftig gehört.