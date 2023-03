Die Zurückhaltung sinkt

Ohne Preiserhöhungen geht es nicht

Von: Lydia Zahn

Hotelleiter Wolfgang Spiewack (l.) und Küchenchef René Koch sehen die aktuelle Preislage zwar kritisch, freuen sich jedoch, dass die Zurückhaltung der Gäste wieder fällt. © Zahn, Lydia

„Katastrophal“ nennt Wolfgang Spiewack die aktuelle Kostensituation in Salzwedels erstem Haus am Platz, dem Hotel „Union“. Im AZ-Gespräch nennt er die vielfältigen Gründe dafür. Dennoch seien die Preiserhöhungen moderat.

Salzwedel – Erst kürzlich wurde mit der 27. Altmark-Meisterschaft in der Salzwedeler Berufsschule der Gastronomie und Hotellerie gebührend Aufmerksamkeit gezollt. Die Branche hat es wie viele andere nicht leicht. Die steigenden Kosten durch Inflation und Krieg, Fachkräftemangel und Co. stellen die Betriebe vor Herausforderungen. Das ist einer der Gründe, warum auch Einar Krause sein Restaurant im Kulturhaus Ende Juli schließt. „Die Umstände“ setzen arg zu, hatte er gesagt. Doch wie geht es eigentlich Salzwedels erstem Haus am Platz?

Kosten sind deutlich höher

Das Hotel „Union“ an der Goethestraße ist wie alle gastronomischen Einrichtungen von den Auswirkungen der Krisen nicht verschont geblieben. „Die Kostensituation ist katastrophal“, sagt Hotelleiter Wolfgang Spiewack ohne Umschweife. Angefangen bei den Personalkosten, denn diese seien mit der Erhöhung des Mindestlohnes im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. „Es ist nur verständlich, dass dann auch die Fachkräfte eine Gehaltsanpassung wollen, um sich von den ungelernten Kräften abzuheben“, führt Spiewack aus. Doch das schlage sich eben deutlich auf die Gesamtkosten nieder.



Wenn das die einzige Mehrbelastung wäre, würde sich der Hotelleiter wohl weniger Sorgen machen. Doch auch andere Faktoren bereiten Kopfschmerzen. So sind etwa die Energiekosten für das erste Haus am Platz um satte 50 Prozent gestiegen, die Heizkosten um mehr als 80 Prozent. „Und das trotz der staatlichen Maßnahmen“, betont Spiewack. Obendrauf kommen noch 20 bis 25 Prozent Steigerung für Lebensmittel.



„Wir versuchen weitgehend durch interne Maßnahmen, die Preiserhöhungen moderat zu halten“, erklärt er. Ganz ohne gehe es aber nicht. Um knapp acht Prozent seien die Zimmerpreise angehoben worden. „Unsere Gäste können das nachvollziehen und haben bisher nur mit Verständnis reagiert“, ist Spiewack froh.



Ein weiterer Weg, sich den immer neuen Situationen anzupassen, sei die Speisekarte. „Die muss regelmäßig neu kalkuliert werden, weil das nicht langfristig planbar ist“, verdeutlicht der Hotelleiter. Die Hauptkarte bleibe zwar gleich, dazu gebe es aber noch eine Saisonkarte. Diese werde an die aktuelle Jahreszeit, Wünsche der Gäste und eben an die sich stetig ändernden Preise angepasst.



Das alles ändert jedoch nichts am Personalmangel. Fachkräfte und motivierte Auszubildende, die noch richtig mit Herzblut dabei sind, seien schwer zu finden. Knapp 40 Prozent der Schüler aus Gastronomie und Hotellerie an der Salzwedeler Berufsschule sind übrigens Vietnamesen. Über mehrere Seiten und Stellen suche das „Union“ Personal, vor allem für den Service. „Gelernte Kräfte sind schwer zu finden“, weiß Spiewack. Dazu komme, dass andernorts, etwa im Westen, besser bezahlt werde, wodurch viele wieder gehen würden.



Die Zurückhaltung sinkt

Aber natürlich ist nicht alles nur schlecht. Seit Anfang November hat das Hotel „Union“ einen neuen Küchenchef. René Koch hat das Zepter übernommen. Der gebürtige Wallstawer war fast immer in der Altmark tätig. Sechs Jahre war René Koch im Vielanker Brauhaus in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, bevor es ihn zurück in die Heimat zog.



In letzter Zeit sei dem Küchenchef aufgefallen, dass die Gästezahlen, Feiern und À-la-carte-Bestellungen wieder mehr würden, die Zurückhaltung der Gäste zurückgehe. „Es läuft langsam wieder an“, freut sich der Küchenchef. „Wir schauen mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft“, fügt Wolfgang Spiewack hinzu.