Gala-Auftritt mit dem MG-Roadster

Veronika Brandstädter mag den Stil der 1950er-Jahre. Stilsicher hatte sie sich in Winterfeld ganz in Rot gekleidet. Vom Kopftuch bis zur Handtasche passte alles perfekt zusammen.

Brewitz / Salzwedel. Erinnerungen an stilechte Hollywood-Filme mit Stars wie Sophia Loren, Grace Kelly oder Kim Nowak werden wach, wenn Veronika und Hans-Georg Brandstädter aus Brewitz mit ihrem weißen englischen MG-Roadster vorfahren.

Das Paar liebt Ausfahrten mit ihrem Oldtimer und kleidet sich der Epoche seines Herstellerjahres entsprechend: „Meine Frau mag den Stil der 1950er-Jahre sehr“, bekennt Hans-Georg Brandstädter.

In diesem Jahr fuhr das Paar unter anderem zum großen Oldtimertreff nach Winterfeld, wo Empfangsherr Christian Schneider am Einlass nicht der einzige war, der anlässlich des Gala-Auftritts in Rot und Weiß große Augen bekam. Auch das Publikum staunte Bauklötze. Beinahe wie eine Leinwand-Diva hatte sich Veronika Brandstädter stilsicher ganz in Rot gekleidet. Vom Kopftuch bis zur Handtasche passte alles perfekt zusammen. „Ich selber bin Jahrgang 1948 und da haben wir eine ganz besondere Bindung zu dieser Epoche“, erklärt Hans-Georg Brandstädter. Etwa drei Jahre ist der Roadster jetzt in seinem Besitz. Rund 80 000 Kilometer zeigt der Tacho an.

Bei gutem Wetter holen die Brandstädters ihren weißen Edelstein aus der Garage und dann geht es auf die Piste: Zwei bis drei Mal pro Woche geht es im Sommer auf Tour, im Herbst dann mindestens einmal die Woche. „Wir fahren gerne auf ruhigen Nebenstrecken – durch das Wendland oder in der Region um Diesdorf, Rohrberg und Beetzendorf“, erzählt der Brewitzer der AZ.

Der MG T-Typ ist eine Reihe von verschiedenen Roadster-Modellen, die zwischen 1936 und 1955 produziert wurden. Sie waren die Nachfolger des MG PB. 1936 kam der MG TA auf den Markt, mit dem verbesserten MPJG-Motor des Wolseley Ten. Der Motor hat einen Hubraum von 1292 Kubikzentimetern und kann 37 Kilowatt leisten. 1950 kam der MG TD heraus. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 123 Stundenkilometer, und es ist möglich, innerhalb von etwa 18 Sekunden von Tempo null auf 100 zu beschleunigen.

Drei Jahre nach dem Produktionsstart wurde das Modell MG TD eingestellt. Bis dahin wurden rund 30 000 Stück hergestellt. Das letzte Modell der Serie war der MG TF. Dieser kam im Jahr 1953 heraus und wird als überarbeiteter MG TD gesehen. Hans-Georg Brandstädter liebt Autos und Motorräder gleichermaßen: „Früher hatte ich einen Opel Olympia 1,3 Liter. Heute besitze ich noch eine 500er BMW, aber damit fahre ich immer weniger“, so der Fahrzeug-Liebhaber.

Von Kai Zuber