Ein Gutachten hat es nie gegeben

Früherer DDR-Betrieb heute ein Lost Place mitten in der Altmark

Von: Ulrike Meineke

Man muss genau hinschauen, um die alten Werkstatthallen zwischen Birken, Kiefern und Gestrüpp zu entdecken. Es scheint, als wolle die Natur dieses Kapitel der DDR-Vergangenheit vergessen machen. © Meineke, Ulrike

Arendsee hat einen sogenannten Lost Place (verlassenen Ort). Die Natur erobert ihn sich gerade zurück. Man muss genau hinschauen, um ihn überhaupt (noch) zu entdecken. Fast sieht es so aus, als wollten Bäume und Sträucher den Schandfleck mit seinen Altlasten – von denen keiner weiß, welche genau es sind und in welchem Ausmaß sie die Natur bedrohen und belasten – verstecken.

Ein verrottetes Schild hinterm Zaun, der an einigen Stellen niedergetreten ist, kündet davon, dass der Besitzer seit Jahrzehnten versucht, das Areal zu verkaufen. © Meineke, Ulrike

Arendsee. Gemeint ist das Gelände des ehemaligen Kreisbetriebs für Landtechnik (KfL) in der Nähe der Strand- und Badestelle „Schramper Eck“. Der ehemalige Technikstützpunkt rottet seit mehr als 30 Jahren vor sich hin. Aus den glaslosen Fenstern der Werkstattgebäude ragen Bäume. Überall liegen Glassplitter und Metallschrott. Graffiti-Sprayer haben die Wände der großen Hallen für sich entdeckt – allerdings hat das mit Kunst nichts zu tun. Was könnte Arendsee nicht alles mit diesem Areal machen.

Niemand will das Filetstück am See

Die Stadt ist machtlos und kann nur zusehen, wie das Filetstück am See, für das Investoren im Normalfall Schlange stehen würden, verkommt. Denn das Gelände ist Privateigentum. Es gehört AZ-Recherchen zufolge einem Mann aus dem benachbarten Wendland. Die Treuhand hatte das Grundstück kurz nach der Wende an den Niedersachsen verkauft.



Etliche Ruinen verstecken sich zwischen dem Grün. In den Hallen wurde früher Landtechnik gewartet. © Meineke, Ulrike

Vielleicht hatte der Käufer damals große Pläne mit dem Grundstück am See. Vielleicht diente es aber auch nur dazu, hochgradig mit Hypotheken überfrachtet zu werden, was den Recherchen zufolge der Fall ist. Dieser Rückschluss ist neben der unbekannten Bodenbelastung der einzige schlüssige Grund dafür, dass keiner das Areal kaufen will. Denn verkaufen will der Besitzer, wie auf einem inzwischen zugewucherten und verrotteten Schild gerade noch zu lesen ist.



Ein Gutachten hat es nie gegeben

Wer kauft ein Grundstück mit horrenden Hypotheken und vermutlich nicht wenigen Altlasten? „Niemand“, sagt Arendsees Bürgermeister Norman Klebe. Auch er kann nur vermuten, was da an Öl, Benzin und wer weiß, was sonst noch, im Boden schlummert.

Ein Gutachten hat es nie gegeben. „Da müsste alles abgerissen und der Boden ausgetauscht werden“, wünscht sich Klebe. Ein Wunsch, der wohl Illusion bleiben wird.

Alte Lampen umsäumen den Lost Place am See. © Meineke, Ulrike