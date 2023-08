Frauen-Duo will das alte Badehaus in Salzwedel in ein neues Büro mit Geschichte verwandeln 

+ © Zahn, Lydia Mittlerweile wurden die Folien entfernt und das Fachwerk ergänzt sowie erneuert. Teils wurden dafür alte und teils neue Balken genutzt. © Zahn, Lydia

Die Arbeiten am alten Badehaus in Salzwedel haben vor Kurzem begonnen. Bianka Niemeyer und Alice Bondeur wollen das denkmalgeschützte Haus vor dem Verfall retten und sich dort ihr Büro einrichten.

Salzwedel – Das Powerfrauen-Duo Bianka Niemeyer (Diplom-Ingenieurin) und Alice Bondeur (Architektin) will das geschichtsträchtige Badehaus an der Stadtmauer in sein neues Planungsbüro verwandeln. Das denkmalgeschützte Gebäude stand Jahre leer, bevor Bondeur und Niemeyer dieses erwarben. Es erlag eigentlich nur noch dem Verfall und moderte vor sich hin. Doch seit einigen Wochen ist es nicht mehr ganz so still. Denn die Arbeiten haben begonnen.

Zur Erinnerung: Anfang der 2000er-Jahre hatte ein Architekt aus Lüchow das Badehaus übernommen und mit dessen Sanierung begonnen. Er entkernte das Gebäude, nahm auf der Rückseite die Ziegelsteine aus einigen Gefachen, riss die Fußböden heraus, baute Säulen der Treppe ins Obergeschoss sowie etliche Balken ab. Jedoch schien er irgendwann mit dem Vorhaben überfordert und das Geld knapp zu sein. Und deshalb stand das Fachwerkhaus etliche Jahre unberührt und leer, bis die beiden Salzwedelerinnen es im Juni 2022 kauften.



+ Eine schwere Metalltür, zerfetzte Planen und morsche Balken – so sah das Badehaus noch vor ein paar Wochen aus. © Zahn, Lydia

Ihr Firmensitz ist bisher in der Neutorstraße 24. Doch dort wird der Platz knapp. Auf der Suche nach etwas Neuem blieb das Herz der Fachfrauen am alten Badehaus hängen. Dank Fördermitteln konnten Mitte Juni die ersten Arbeiten beginnen. Der Rückbau von Folien und Gittern auf der westlichen Seite (Rückseite) war der erste Schritt. Darauf folgten das Fundament sowie das Fachwerk, welche teilweise erneuert und ergänzt wurden. Balken, die noch gut waren, wurden entweder nicht angerührt oder, wenn es nötig war, mit neueren Balken – die aus anderen Häusern gerettet wurden – unterstützt. Neueren und nicht neu deshalb, weil die beiden Frauen so viel Material wie möglich wiederverwenden wollen.



Finanziert wurden die bisherigen Arbeiten durch Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Das waren 30 000 Euro, die so ziemlich genau reichten. Für die nächsten Schritte, die anstehen, greifen Niemeyer und Bondeur auf Fördermittel des Landes zurück. „Ohne Fördermittel ist das Projekt nicht zu schaffen“, sind sich beide einig.



Apropos nächste Schritte: Nach dem Fachwerk auf der westlichen Seite folgt der Boden. Dafür muss dieser erst einmal ausgeglichen werden. Heißt: Der noch vorhandene Leerraum muss gefüllt und anschließend eine Bodenplatte gegossen werden. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis zum Tag des offenen Denkmals im September abgeschlossen oder wenigstens fast beendet sein. Denn zum Aktionstag sollen die Türen des Badehauses geöffnet werden. Wenn auch dies geschafft ist, folgen Abdichtungsmaßnahmen und die Ausmauerung des Fachwerks.



Insgesamt rechnen die beiden Salzwedelerinnen mit Kosten von rund 500 000 Euro. Was dem Duo bei der Sanierung besonders wichtig ist: dass der Charme und die Geschichte erhalten bleiben. Das soll sich später auch in der Einrichtung widerspiegeln.