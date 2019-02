Ein Feuerwehrherz hat aufgehört zu schlagen

Salzwedel – „Die Kameradschaft ging Karl über alles“, sagt Salzwedels Ex-Feuerwehrchef Wolfgang Nieswandt. Er und die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung bedauern den Tod eines der Ihren: Oberbrandmeister Karl Winkler.

88 Jahre alt ist der Salzwedeler geworden – 71 Jahre davon war Karl Winkler der Feuerwehr treu. Am 1. Januar 1947 meldete sich der junge Winkler bei der Freiwilligen Feuerwehr in Tangermünde. Später zog er nach Salzwedel und war dort Angehöriger der Berufsfeuerwehr. Diese wurde 1963 aufgelöst und in eine Freiwillige Feuerwehr umgewandelt.

Karl Winkler blieb der Truppe treu und unterstützte mit seinen Erfahrungen die neue Wehrleitung beim Aufbau der Freiwilligen Feuerwehr. Winkler tat dies als Stellvertreter des Wehrchefs für Einsatz und Ausbildung. Zugleich war der erfahrene Feuerwehrmann Mitglied der Brandschutzabteilung (BSA) für Großbrände.

„Karl war ein Urgestein der Feuerwehr“, erinnert sich Heinz Ladebeck, der Winkler schon von der Salzwedeler Berufsfeuerwehr her kennt. „Ein herzensguter Mensch“, fügt Erwin Müller, Chef der Alters- und Ehrenabteilung, hinzu. „Und er war auch für jeden Spaß zu haben“, schmunzelt Friedrich Jürgen Gahrns.

„Ich hatte ganz schön Düsengang, als es hieß, ich solle Wehrleiter werden“, erinnert sich Wolfgang Nieswandt. „Gut, dass Karl mein Stellvertreter war“, ist er seinem verstorbenen Kameraden auch heute noch dankbar.

Karl Winkler schloss am letzten Tag des vergangenen Jahres für immer seine Augen. hob