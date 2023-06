Feuerwehr bekämpft Großbrand in Alba-Lagerhallen in Salzwedel

Von: Christian Reuter

Die Feuerwehrleute haben den Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht. © Christian Reuter

Ein Großbrand ist am Freitagmorgen, 16. Juni, in einer Lagerhalle des Abfallentsorgers Alba in Salzwedel ausgebrochen. Vor Ort ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle, hieß es auf AZ-Nachfrage von der Leitstelle des Altmarkkreises Salzwedel.

Salzwedel. Die Alarmierung der Stufe C (Großbrand) war um 8.47 Uhr erfolgt. Das Feuer war in einer etwa 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle ausgebrochen, in der sich Kunststoffe und Diesel befinden. Das Feuer war dann auf eine benachbarte zweite Lagerhalle übergegriffen.

Ein Großbrand ist am Freitagmorgen in einer Lagerhalle des Abfallentsorgers Alba ausgebrochen. © Christian Reuter

Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Salzwedel, Benkendorf, Brietz, Cheine, Gerstedt, Seebenau, Mahlsdorf, Pretzier und Ritze. Dazu kommt noch der Atemschutzgerätewagen des Altmarkkreises, informierte die Leitstelle. Die Brandursache ist bisher noch unklar, hieß es von der Polizei vor Ort.

Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz, um das Feuer von oben zu bekämpfen. © Christian Reuter