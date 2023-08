Farooq D. soll Opfer in Salzwedeler Schmuckladen bedroht und beraubt haben

Mann gesteht Überfälle mit Messer

Der Angeklagte, Farooq D., im Stendaler Gerichtssaal.

Überraschung am zweiten Verhandlungstag: Farooq D., der zwei Menschen in der Hansestadt Salzwedel überfiel, nahm sich den Rat des Staatsanwaltes zu Herzen und räumte seine Taten ein.

VON THOMAS PFUNDTNER

Salzwedel / Stendal – Der zweite Verhandlungstag gegen Farooq D. aus Salzwedel, der sich wegen zwei Raubüberfällen innerhalb weniger Stunden am 10. Mai und einer Attacke einige Monate zuvor vor der 1. Strafkammer am Landgericht Stendal verantworten muss, verlief doch überraschend. Hatte der gebürtige Pakistaner noch am ersten Verhandlungstag erklärt, dass er sich nicht zu den Vorwürfen äußern wolle, gestand er nun die Raubüberfälle auf den Rentner Wolfgang B. und den Uhrmacher Klaus-Dieter Köhler.

Mann auf Parkplatz bedroht

Am 10. Mai dieses Jahres näherte sich der Angeklagte auf dem Parkplatz der Sparkasse in Salzwedel seinem Opfer Wolfgang B., zeigte ihm ein Messer und drohte, dass er es ziehen würde, wenn er kein Geld bekäme. Daraufhin übergab das Opfer sein Portemonnaie. Farooq D. lief mit diesem weg, zog 20 Euro heraus und warf die Geldbörse dann zurück. „Alle Papiere und das Kleingeld hat er nicht angerührt“, sagte Wolfgang B. jetzt als Zeuge vor Gericht aus.



Kaum drei Stunden später betrat der gut gekleidete Farooq D. dann in der Innenstadt von Salzwedel das Schmuck- und Uhrengeschäft von Köhler, das unscheinbar an einer Straßenecke liegt. Dort forderte er den Inhaber auf, ihm vergoldete Uhren zu zeigen. Dem kam Köhler nach und legte drei vergoldete Zeitmesser im Wert von rund 350 Euro auf den Tresen. Diese nahm Farooq D. an sich und forderte Köhler auf, sich in eine Ecke zu stellen und hielt ihm dabei ein Messer vor den Bauch. Dann steckte er die Uhren ein und flüchtete. Bereits kurz nach der Tat leiteten die Gesetzeshüter eine Großfahndung ein und ein Hubschrauber kreiste in der Luft über der Hansestadt.



Auch Klaus-Dieter Köhler wurde am zweiten Verhandlungstag als Zeuge gehört. Nach dessen Aussage meldete sich plötzlich Farooq D. und bat ums Wort. In gebrochenem Deutsch und sichtlich bewegt, bat er Köhler um Entschuldigung, für das „was ich getan habe“.



Dies wertete der Anklagevertreter, Staatsanwalt Thomas Kramer, als Eingeständnis und er stieß nach: „Ich möchte Sie auf etwas im deutschen Strafrecht aufmerksam machen, was Ihnen vielleicht nicht bewusst ist. Ich halte einen Freispruch bei Ihren Taten für ausgeschlossen. Deshalb macht es für Sie einen großen Unterschied, ob Sie gestehen oder nicht.“ Nachdem der anwesende Dolmetscher dem Angeklagten das übersetzt hatte, blickte dieser kurz seinen Anwalt Dietmar Sommer an und sagte dann: „Es stimmt, was der Zeuge gesagt hat. Nur habe ich ihm das Messer nicht vor den Bauch gehalten, sondern damit nach unten gezeigt.“ „Gilt Ihr Geständnis auch für den Überfall auf dem Sparkassen-Parkplatz?“, hakte Thomas Kramer nach. Auch diesen Tathergang bestätigte Farooq D.



Daraufhin beantragte Staatsanwalt Kramer, das Verfahren wegen einer Messerattacke Monate zuvor einzustellen. Und Richterin Simone Henze-von Staden verzichtete auf weitere Zeugen – bis auf Polizeikommissar Liebrecht. „Er unterbricht extra seinen Urlaub in Warnemünde, um auszusagen“, sagte die vorsitzende Richterin.



Polizisten-Aussage brachte viel mehr

Tatsächlich aber brachte die Aussage des Polizisten sehr viel mehr zutage: Der 34-Jährige hatte eine Zeit lang junge Geflüchtete in einer Gemeinschaftsunterkunft erfolgreich betreut und „auf den Weg gebracht“. Auch Farooq D. „Ich hatte am 10. Mai Spätdienst und war davon überzeugt, den Täter auf einem Foto erkannt zu haben.“ Also fuhren er und sein Kollege am Abend zur Gemeinschaftsunterkunft und sprachen Farooq D. an: „Erst meinte er, dass er dem Mann auf dem Foto sehr ähnlich sehen würde. Dann aber gestand er mir unter Tränen, dass er es gewesen sei.



Anschließend erklärte der Zeuge, dass es ihn persönlich tief enttäusche, was Farooq D. getan hätte: „Ich habe ihn zwei Monate begleitet. Er machte einen guten Eindruck. Es ist schade, was jetzt passiert ist.“



Nachdem der Polizist entlassen wurde, legte die Richterin fest, dass am 24. August die Plädoyers gehalten werden und am 29. August das Urteil gefällt wird.