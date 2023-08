Mera-Luna-Festival: Familientreffen der Gothic-Szene

Von: Bernd Zahn

Die Band In Extremo auf der Bühne beim Mera-Luna-Festival. Die Musiker waren schon zu Gast in der Hansestadt, denn sie spielten im Jahr 2000 beim Salzwedeler Parkfest. © Zahn, Bernd

Das Mera-Luna-Festival auf dem Flugplatz in Hildesheim war ein vollumfänglicher Erfolg für alle Beteiligten. Auch Altmärker lockte es nach Hildesheim.

Salzwedel / Hildesheim – Spätestens, wenn der August eingeläutet wird, ist die Festival-Saison voll im Gange, das ein oder andere Dosenbier verdrückt und so mancher Tinnitus und andere Wehwehchen überstanden. Doch jener nach dem römischen Kaiser Augustus benannte Monat kennt kein Erbarmen und lockt mit dem verführerischen Mera-Luna-Festival ins benachbarte Niedersachsen.

Heldmaschine aus Koblenz lockte mit ihrem Auftritt schon am Vormittag tausende Fans vor die Bühne. © Zahn, Bernd

Zwar hat die Altmark keine geschlossene Gothic-Szene mehr, doch um die Bands geht es meist nur in zweiter Linie. Es ist wie ein Familientreffen, nur ohne Familienzwist. Das Sehen und gesehen werden dominiert dieses Event immer mehr. Modenschauen, Workshops, Typisierungsangebote, Verkaufsstände aller Couleur und viele weitere Angebote lassen es nicht langweilig werden.



Margo Son schreitete über den Laufsteg der Mera-Luna-Modenschau. © Zahn, Bernd

In diesem Jahr war es wie immer gut besucht, mit etwa 25 000 Besuchern auf dem weitläufigen Gelände. Vorträge von Kriminalpsychologin Lydia Benecke im Flugzeug-Hangar sorgten dafür, dass kein Sitzplatz leer blieb.



Kai Kestner aus Klötze (r.) schummelte sich mit aufs Bild. Kestner, der sonst als Hausmeister tätig ist, war als Fotograf beim Mera Luna unterwegs. © Zahn, Bernd

Der Quarnebecker Jens Fäsche (l.) war mit seiner Familie angereist. Altmärker fanden sich überall auf dem Gelände. © Zahn, Bernd

Das Besondere an diesem Festival sind die Besucher, denn jede Generation ist vertreten. Vom Teenager bis zum Senior, jeder findet etwas, das ihn verzückt und für zwei Tage in eine Traumwelt entführt. Allerdings sind in diesem Jahr wie überall die Preise für Getränke und Essen kräftig in die Höhe geschossen und so nutzten zahlreiche Besucher ihre eigenen Versorgungsmöglichkeiten auf dem guten alten Spirituskocher.



Probeliegen im Sarg? Warum auch nicht? © Zahn, Bernd

Der Vorverkauf für die Tickets 2024 hat bereits begonnen, und sie werden schnell vergriffen sein.