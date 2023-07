Fahrradgeschäfte in Salzwedel sind durchweg zufrieden

Von: Leif Goetzie

Im Trend: Heiko Strehler und Miklos Woidt mit einem E-Bike. Bei Toma Bike und bei Rossi kippt der Handel auch in der Hansestadt immer mehr in den Bereich Elektrofahrräder. © Goetzie, Leif

Die deutsche Wirtschaft ist angeschlagen. Das gilt aber nicht für alle Branchen. Im Fahrradhandel gab es 2022 sogar einen Umsatzrekord. AZ hat daher die drei Salzwedeler Händler einmal besucht.

Salzwedel – Freibadtauglich waren die Temperaturen in der Altmark, wie auch im Rest des Landes, in den letzten Tagen nur für Immerschwimmer. Alle anderen genossen den heimischen Sommerurlaub vielleicht bei Grillwurst im Garten oder auf dem Rad? Geht es nach dem Beschäftigungsgrad aller drei ansässigen Fahrradhändler und -werkstätten, wäre die Frage mit einem klaren Ja zu beantworten.

„Es läuft gut, wir können nicht klagen“, sagt Miklos Woidt, einer von zwei Angestellten vom Toma Bike Shop. Woidt blickt auf elf Jahre Erfahrung an Ort und Stelle zurück. Man habe durchweg gut zu tun und merke nicht mal die kleinste Feriendelle, wie es vielleicht noch eher 2022 und 2021 war.



Neues Kerngeschäft

Neben den üblichen „Platten“, die in der Werkstatt behoben werden, ist natürlich der Fahrradverkauf entscheidend. Besonders die E-Bikes gewinnen hier für das Geschäft in der Burgstraße immer mehr an Bedeutung und haben die Arbeit verändert. Eine Schulung hierfür sei jährlich notwendig, da die zugehörige Software der Elektrofahrräder eine permanente Weiterentwicklung durchmache, so der Angestellte. Wie bei modernen Autos liest mittlerweile ein Computer als Diagnose-Gerät Fehler der Rad-Software digital aus.



Leasing für Mitarbeiter

Besonders interessant ist beim E-Bike-Geschäft das Leasing-Modell, das von einer Reihe von Arbeitgebern der Region finanziell unterstützt wird. „Das macht mittlerweile jedes zweite E-Bike aus“, meint Miklos Woidt. „Mehr noch, würde ich sagen“, überstimmt ihn Kollege Heiko Strehler, ebenfalls schon acht Jahre dabei. Aber Räder mit E-Motor – ist das nicht nur etwas für ältere Leute? „Nein“, weiß Woidt, „Mittlerweile kommen auch Anfang 20-Jährige.“



Und es gibt auch dabei eine Auswahl nicht nur nach mehr oder minder gefülltem Geldbeutel, sondern auch nach alltäglicher Gebrauchssituation: Klappräder für die einfachere Bahnmitnahme, Räder mit passender Größe für die Caravan-Garage unter dem Heck-Hochbett und so weiter. Durch das Jobrad-Modell griffen Kunden dank steuerlicher Förderung gern mal eine Preiskategorie höher zu, so Woidt.



Startklar: Markus Roßbander an der Diagnose-Station. © Goetzie, Leif

Auch Markus Roßbander zeigt sich zufrieden. Der Sohn des aktuellen Chefs von Fahrrad Rossi in der Altperverstraße ist auch schon zehn Jahre im Familienbetrieb dabei. „Heute ist ausnahmsweise mal etwas weniger los“, erklärt Roßbander den „Vorführeffekt“. Bis zum Vortag sei aber keinerlei Sommerflaute zu spüren gewesen.



Und bei Rossi boomt ebenfalls der E-Bike-Absatz in den letzten „zwei, drei Jahren“ vermehrt. Dieser Effekt werde natürlich auch verstärkt durch einige Geschäftskunden, die bei ihnen kauften, erläutert der Junior. Die Werkstatt professionalisiere sich dadurch natürlich auch immer mehr. Viele Fehler seien bei den technisch hochgerüsteten Drahteseln nicht zu beobachten, aber wenn, seien diese für die Kunden natürlich kaum „zu durchschauen“.



Drei Angestellte beschäftigen Roßbanders zusätzlich in ihrem Geschäft. „Millionär wird man nicht davon, aber man kann gut davon leben“, beurteilt er die Aussichten beinahe salomonisch.



Historisch: Bei Lemmes, im ältesten Fahrradgeschäft Salzwedels, steht zur Dekoration noch ein Hochrad. © Goetzie, Leif

Simson statt E-Bikes

Gar nichts mit dem E-Trend haben Lemmes an der Neutorstraße zu tun. Und wollen sie auch nicht. „Das überlassen wir den anderen“, sagt Michael Lemme. Dafür repariert er auch Simsons. Lemme stellt bereits die vierte Generation des 1909 gegründeten Geschäftes. Vater Ulrich mischt aber weiterhin mit. „Reparaturen noch und noch – auch in der Ferienzeit“, beobachtet der gelernte Kfz-Mechaniker.



Inadäquate Ständer

Neben dem Verkauf von rein mit Beinkraft betriebenen Rädern seien die üblichen Wiederherstellungen Tagesgeschäft, also platte Reifen, verschlissene Bremsen und kaputte Ketten. Seit geraumer Zeit sei aber ein Phänomen häufiger zu beobachten: die Vorderrad-Acht. „Das hat mit den modernen Fahrradständern zu tun“, erklärt Lemme. Die Bügel seien einfach oftmals zu kurz. Wenn dann jemand sein Rad daneben abstelle und den Nebenmann etwas beiseite schiebe, sei es oftmals schon passiert und das Rad verbogen.



Und bei diesem Schaden ist dann die Zeit für seine Werkstatt gekommen.