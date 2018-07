230 000 Euro für Lessing-Sekundarschule

Internetanschluss in allen Klassenräumen / Anti-Terror-System steht auf den Plan

+ © Hiersche, Paul Ein Loch klafft inmitten des Schulhofes vor dem Hauptgebäude der Lessing-Sekundarschule. Von dort aus sind die neuen Kabelkanäle zum Haus II gezogen worden. Foto: Hiersche © Hiersche, Paul

hwp Salzwedel. Es sind nicht irgendwelche Kabel, die sich neu in dutzenden Metern im Hauptgebäude der Lessing-Sekundarschule und unter dessen Schulhof zum Haus II entlanglaufen. Die Einrichtung an der Lindenallee soll in jedes Klassenzimmer nun Internet bekommen.