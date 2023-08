Erste Sammelaktion für Auktion im Salzwedeler Bürgermeisterhof war ein Erfolg

Von: Armon Böhm

Teilen

Vorsitzender Jacob Blödow und Frieder Oßwald vom Verein Bürgermeisterhof präsentieren eine der bisher gespendeten Raritäten: ein etwa 70 Jahre altes Feuerwehrauto. © Böhm, Armon

Etwa 20 Raritäten wurden am Sonntag im hansestädtischen Bürgermeisterhof für die erste Auktion des Vereins gespendet. Interessierte können diese Objekte ab sofort in zwei Schaufenstern sehen.

Salzwedel – Von einem Mokkaservice über eine hölzerne Skulptur bis hin zu einer brandneuen Sense – im hansestädtischen Bürgermeisterhof fand am Wochenende der erste von insgesamt vier Sonntagen im August statt, an denen Salzwedeler die Gelegenheit haben, liebgewonnene Raritäten für eine Auktion an den im Hof beheimateten Verein zu spenden. Was bei der ersten Sammelaktion bereits zusammenkam, können Interessierte nun in den Schaufenstern zweier leerstehender Läden sehen.

Die Geschäfte in der Burgstraße 27 und 29, schräg gegenüber vom Bürgermeisterhof, beheimaten ab sofort das, was am 3. September zwischen 14 und 17 Uhr unter den Hammer kommen soll. Wer also auf der Suche nach einem neuen Schmuckstück ist, kann sich schon vorab ein Bild davon machen, was es bei der ersten Auktion des Bürgermeisterhofs zu ergattern geben wird.



Güter mit Geschichte

„Besonders schön wäre, wenn bei der Abgabe eine kleine Geschichte zum jeweiligen Objekt erzählt würde“, heißt es auf der Internetseite des Bürgermeisterhofs. Und so taten es die Leute. Etwa 20 Spender seien am Sonntag in den Hof gekommen und sollen neben den Objekten auch zahlreiche Geschichten mitgebracht haben. Unter ihnen beispielsweise ein Mann, der laut Vereinsmitglied und Initiator Heinz Laing sein etwa 70 Jahre altes Feuerwehrauto mitbrachte, mit dem er als Kind gespielt hatte.



Ein Schild lockte vorbeilaufende Passanten am Sonntag durch das offene Tor des Salzwedeler Bürgermeisterhofs. © Privat

Zum Erhalt des Hofes

Die Einnahmen der Versteigerung sollen dem Erhalt der historischen Bausubstanz des Bürgermeisterhofs sowie zur „Finanzierung geplanter Projekte zur gemeinwohl- und zukunftsorientierten Stadtentwicklung Salzwedels“ dienen, heißt es vonseiten des Vereins. Ein vorangehender Blick auf die besagten Schaufenster könne sich laut Vereinsmitglied Sabine Spangenberg auch lohnen, um zu gucken, wie viel Bargeld man schätzungsweise am besten mitnehmen sollte.



Aber bevor es mit dem Versteigern losgeht, haben Salzwedeler, die Raritäten abgeben wollen, bis zum September noch Zeit, jeden Sonntag im August zwischen 11 und 16 Uhr im Bürgermeisterhof ihre Schätze zu spenden. „Ich bin schon ganz gespannt, auf die Auktion“, sagte Vereinsvorsitzender Jacob Blödow im AZ-Gespräch und sprach damit vermutlich auch seinen engagierten Vereinsmitgliedern aus der Seele, welche die Schaufenster weiterhin fleißig dekorieren.