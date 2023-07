Energie bleibt Hauptthema: Verbraucherzentrale rät wieder verstärkt zum Anbieter-Vergleich

Energiekrise und Inflation

+ © dpa Die aktuelle Entwicklung der Verbraucherpreise. © dpa

Energiekrise und Inflation belasteten und belasten noch immer die Altmärker. Das bemerkten vor allem die Stellen der Verbraucherzentrale sowie der Schuldner- und Insolvenzberatung in Salzwedel.

Salzwedel – Laut der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt sind die Preise für Brennholz und Holzpellets um 68,1 Prozent, für Heizöl um 50,8 Prozent und für Erdgas um 40,8 Prozent angestiegen. Verglichen wurden die Monate Dezember 2022 und 2021. Dass die Preise stark angezogen wurden, dürften die meisten Bürger mitbekommen haben. Schließlich ist dies durch die anhaltende Inflation in so gut wie jedem Bereich bemerkbar – alles wird teurer, Erspartes verliert an Wert. Dass aber vor allem die Energiekrise belastete und bei dem ein oder anderen zum Haareraufen führte, bemerkte Anja Reckleben von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt in ihrer Beratungsstelle in Salzwedel besonders.

+ Anja Reckleben von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt in Salzwedel. © Zahn, Lydia

Vor der Krise sei ihr Klientel bunt gemischt gewesen. In den vergangenen anderthalb bis zwei Jahren sei es hingegen fast ausschließlich um Energiebelange gegangen. Mittlerweile habe sich das wieder geändert, erzählt Reckleben im AZ-Gespräch. Zwar seien Gas und Strom immer noch vorherrschende Themen, so langsam würden sich aber wieder andere Belange daruntermischen.



„Das hat für viel Drama gesorgt“

Dass Energiekrise und Inflation die Altmärker belasteten bzw. belasten, bekamen auch Susanne Pfaffelhuber und Anne-Sophie Vogler von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Altmark West in Salzwedel mit. „Die Menschen, die unsere Beratungsstelle aufsuchen, sind hauptsächlich Geringverdiener und Sozialleistungsempfänger. Von 18 bis 80 Jahren ist alles dabei“, beginnt Pfaffelhuber zu erzählen. Und weiter: „Das Problem an den gestiegenen Preisen ist, dass Menschen, die Sozialleistungen empfangen, Strom selbst bezahlen müssen. Gas wird zwar übernommen, aber das nur bis zu einer bestimmten Grenze. Alles darüber müssen sie selbst bezahlen. Das hat im vergangenen Jahr für viel Drama gesorgt.“ Die Damen sprechen von „nackter Existenzangst“, die ihnen entgegengeschlagen sei. „Strom und Gas waren bei fast jeder Beratung Thema“, verdeutlicht Susanne Pfaffelhuber.



+ Susanne Pfaffelhuber von der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Diakonie Altmark West. © Zahn, Lydia

+ Anne-Sophie Vogler von der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Diakonie Altmark West. © Zahn, Lydia

Und Vogler führt weiter aus: „Lebensmittel sind das Letzte, in deren Budgets, wofür Geld übrig bleibt. Heißt also, fürs Essen ist oft kaum noch etwas übrig.“ Ihre Kollegin spinnt den Faden weiter: „Und dann haben wir auch noch Lebensmittelpreise, die um 15 bis 20 Prozent angestiegen sind. Da sagen sich die Leute: Dann esse ich eben mal nicht so gesund. Wenn sie überhaupt noch kochen. Oder sie essen manchmal tagelang gar nichts.“ Eine bedeutende Rolle würde deshalb die Salzwedeler Tafel spielen.



Anbieterwechsel lohnt sich wieder

Anja Reckleben von der Verbraucherzentrale hat konkrete Zahlen parat. „Vor der Krise lag der Preis für Strom bei unter 30 Cent die Kilowattstunde, während der Krise gab es Spitzenwerte von bis zu 1,87 Euro“, legt sie dar. Mittlerweile hätten sich die Preise wieder eingependelt und Angebote um die 30 Cent die Kilowattstunde seien wieder zu finden. „Die Leute haben mich vor allem gefragt: Sind die Preise hinnehmbar? Kann ich wechseln?“, erzählt die Verbraucherberaterin.



Und auch für Gas hat Reckleben Zahlen als Vergleich vorliegen. Vier bis acht Cent habe die Kilowattstunde vor der Krise und 20 bis 47 Cent zu Spitzenzeiten gekostet. „Jetzt liegen die Preise wieder bei um die neun bis zwölf Cent pro Kilowattstunde. Auch dort haben sich die Kosten also wieder eingependelt“, schätzt sie ein und rät: „Ein Anbietervergleich und Wechsel lohnt sich mittlerweile also wieder.“



Staatliche Hilfe nicht nur bei Strom und Gas

Für Strom und Gas wurden gesetzliche Preisbremsen eingeführt. Wie Anja Reckleben berichtet, werden aber auch die anderen nicht im Stich gelassen. „Bei nicht leitungsgebundenen Energieträgern wie zum Beispiel Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzel, Holzbriketts, Scheitholz, Kohle und Koks gibt es ebenfalls Hilfe. Wenn eine Verdopplung der Referenzpreise vorliegt, gibt es eine Erstattung“, informiert Reckleben. Ein entsprechender Rechner und weitere Informationen sind auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden.



Hinweise vom Profi, die Ärger ersparen können

Abschließend hat Anja Reckleben noch ein paar Tipps: „Online-Verträge sollten nur Leute abschließen, die auch online-fähig sind. Und falls der Enkel für die Oma doch mal einen Vertrag abschließen sollte, rufen sie die Hotline des Unternehmens an und bitten darum, alle Unterlagen postalisch zuzusenden. Ein weiterer Tipp beim Vergleichen: Suchen sie nach Empfehlungsberichten und Bewertungen über den Anbieter. Das schadet nie und erspart im schlimmsten Fall viel Ärger. Außerdem sollten die Post und die E-Mails immer genau gelesen sowie der Spam-Ordner regelmäßig überprüft werden. Und im Notfall gilt: Kommen Sie einfach vorbei.“



Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale befindet sich in der Straße An der Mönchskirche 7. Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle ist mittlerweile umgezogen und an der Karl-Marx-Straße 15 zu finden, das Angebot ist kostenlos.