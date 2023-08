Einsatz in Salzwedel: Verpuffung in Geschäftsgebäude

Von: Christian Reuter

Im Heizungsraum dieses Salzwedeler Geschäftsgebäudes kam es am Donnerstag zu einer Verpuffung. © Christian Reuter

Schrecksekunde in der Baumkuchenstadt: Eine Explosion in einem Keller und Gasgeruch sind der Feuerwehr in Salzwedel am Donnerstag um 10.07 Uhr gemeldet worden.

Salzwedel - Es handelte sich um das Gebäude an der Altperverstraße 1, in dem sich eine Arztpraxis, eine Logopädiepraxis und die Firma DevLabor GmbH befinden.

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Franziska Hotopp habe es bei Wartungsarbeiten im Heizungsraum eine Verpuffung gegeben. „Es wurde niemand verletzt“. teilte Hotopp auf AZ-Anfrage mit.