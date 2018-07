Tine Köder aus Wanne-Eickel hat sich von Null auf Hundert in drei Sekunden in den umgebauten Volkswagen verliebt.

zu Salzwedel / Kuhfelde. „Da passt nicht einmal mehr eine Kreditkarte unten durch“, sagt der stolze Besitzer und Auto-Tüftler Thomas Heims.

Der Salzwedeler Kfz-Meister hatte mit viel Geschick und unzähligen Arbeitsstunden seinen normalen VW-Käfer in einen echten Hingucker verwandelt.

„Einmal Käfer, immer Käfer“ – so lautet die Devise vieler Fans. Doch der Hansestädter setzte dem Kult noch einmal gehörig einen drauf: Der Volkswagen von Thomas Heims ist nämlich mit einem ausgeklügelten, seltenen Luftfahrwerk ausgestattet und liegt daher im Ruhezustand wie eine Flunder auf dem Pflaster vor dem Kuhfelder Feuerwehrgerätehaus. Dort hatte sich Heims mit seinem Show-Gefährt in respektvollem Abstand von den Italo-Liebhabern beim jüngsten Fiat-Treffen postiert. Und der Käfer lieferte trotz der sehenswerten Konkurrenz seine eigene kleine Show-Einlage. Stück für Stück pumpt sich das Fahrwerk bei Betrieb hoch und kann bei Bedarf zum Parken auch wieder per Luft im wahrsten Sinne des Wortes abgelegt werden. Fahrzeuge mit Luftfahrwerk werden bei den Experten auch als Arride-Cars bezeichnet. Für einige Autos gibt es separate Bausätze zum Umrüsten.

Den VW Käfer hatte Thomas Heims, wie er der AZ und den zahlreichen Schaulustigen verriet, relativ günstig erworben. „Seit 2017 bin ich Besitzer. Der Käfer selbst ist Baujahr 1963“, sagt der Tüftler. Die zahlreichen Stunden für den Ein- und Umbau des Luftfahrwerkes hat er nicht gezählt. „Die Felgen sind aber fast so teuer wie das ganze Auto“, meint der 36-jährige Salzwedeler schmunzelnd. 34 PS stark und 72000 Kilometer gelaufen – das sind die wichtigsten technischen Daten des äußerst ungewöhnlichen Oldtimers, der zumindest in der Altmark seinesgleichen sucht.

Für alle Neulinge, die erstmals ein Auto mit Luftfahrwerk testen, ist das Fahrverhalten recht gewöhnungsbedürftig. Es gibt auch VW-Käfer-Fans, die eine Arride-Technik generell ablehnen. Begründung: „Luft ist nur für die Kühlung da.“ Doch da sind bekanntlich die Geschmäcker verschieden, findet zumindest Tine Köder aus Wanne-Eickel, die sich von Null auf Hundert in drei Sekunden in den umgebauten Volkswagen verliebt hat: „Der ist optisch auf jeden Fall ein Leckerbissen“, sagt die junge Dame zu dem erstaunlichen Tuning-Car.