Es war einmal...

Nun erinnern an den ehemaligen Bahnhof Salzwedel-Neustadt gegenüber vom Hauptbahnhof nur noch ein paar Meter Gleis und ein Prellbock an den ehemaligen Kleinbahnhof. Die Avacon hat das Denkmal gebaut, als sie auf dem abgerissenen Bahnhof ihren neuen Stützpunkt aufgebaut hat.

+ Auch im Wendland gab es Dampflok-Sonderfahrten, die viele Eisenbahnfans anlockten. 1996 legte ein Sonderzug aus Hamburg während seiner Fahrt nach Dannenberg Ost einen Stopp am Haltepunkt Leitstade ein. © Habermann

Das Schicksal, von der Eisenbahn-Bildfläche zu verschwinden, teilen fast alle Kleinbahnstrecken in der Altmark. Ähnliches droht nun auch dem Waldbahnhof Leitstade in der Göhrde, der den Altmärkern durch die Kulturelle Landpartie bestens bekannt ist. Dort hatte 1996 noch der Sonderzug mit der ölbefeuerten Dampflok 042 271-7 auf seinem Weg von Hamburg nach Dannenberg Ost halt gemacht. Nun will der Betreiber der Göhrde-Bahn von Lüneburg nach Dannenberg, Erixx, an dem den idyllischen Bahnhof nicht mehr halten. Die Begründung ist die übliche, die wie so oft auch im Dezember vergangenen Jahres herhalten musste, als der Haltepunkt Meßdorf geschlossen wurde: zu wenig Reisende. Im September 2002 wurde aus diesem Grund schon die Strecke Salzwedel-Oebisfelde abbestellt, wie es im Bahndeutsch heißt. Kurz danach folgte auch die Strecke Salzwedel-Wittenberge. Werktags fuhren dann Omnibusse, sonnabends und sonntags wurden moderne Triebwagen der Baureihe 642 eingesetzt. Die nur noch wenigen Reisenden waren der Grund, dass am 11. Dezember 2004 die letzten Triebwagen fuhren.