Einige Kreuzungen in Salzwedel für Kraftfahrer unübersichtlich

Von: Christian Reuter

Das sogenannte Dreiländereck ist sowieso schon eine unübersichtliche Kreuzung, mehrere Verkehrsschilder hintereinander verschärfen die Situation noch. Warum muss mitten in der Stadt ein Schild auf eine Ampel hinweisen? © Christian Reuter

In Deutschland herrscht eine Verkehrsschilder-Flut. Die Folge: Nur 28 Prozent aller Verkehrsschilder werden bewusst wahrgenommen, ergab zumindest eine Untersuchung der Hochschule Karlsruhe (AZ berichtete). Wie sieht es an großen Kreuzungen in Salzwedel mit der Beschilderung aus? Die AZ hat sich in der Stadt umgeschaut.

Salzwedel - Das sogenannte Dreiländereck ist sowieso schon eine unübersichtliche Kreuzung, mehrere Verkehrsschilder hintereinander verschärfen die Situation allerdings noch. An diesem Knotenpunkt kreuzen sich gleich fünf Straßen: Böddenstedter Weg, Lüneburger Straße, Jahnstraße, Südbockhorn und auch noch die Nicolaus-Gercken-Straße. Kraftfahrer, die auf dem Böddenstedter Weg in Richtung Jahnstraße unterwegs sind, werden am rechten Fahrbahnrand gleich sechs Schilder hintereinander sehen. Falls sie die Tafeln nicht übersehen.

Es stellt sich die Frage, warum mitten in der Stadt auf eine Ampel per Verkehrsschild hingewiesen werden muss. Eine Ampel in der Stadt sollte jeder Kraftfahrer sofort wahrnehmen.



Der Schillerstraßenkreisel aus Richtung Ritze. Umleitungsschilder für Pkw und Lkw nebeneinander werden wohl so manchen Kraftfahrer verwirren. © Christian Reuter

Verwirrend könnte für manche Verkehrsteilnehmer auch die Beschilderung vor dem Kreisverkehr an der Schillerstraße sein. Wer aus Richtung Ritze kommt, erblickt nicht nur das große gelbe Schild mit den Hauptverkehrsrichtungen, sondern davor noch zwei Umleitungsschilder, die nebeneinanderstehen. Eine Umleitung gilt für Lkw, die andere für den übrigen Verkehr. Die Umleitung besteht noch wegen der noch nicht beendeten Sanierungsarbeiten am Fuchsbergkreisel. Nur wenige Meter hinter den Umleitungsschildern steht ein weiteres Verkehrszeichen, das vor dem Kreuzen von Fußgängern warnt. Dass Fußgänger die Fahrbahn kreuzen, sollte ein aufmerksamer Kraftfahrer ebenfalls ohne Hinweisschild erkennen, zumal an dieser Stelle die Geschwindigkeit wegen der gegenüber dem Kreisverkehr zu gewährenden Vorfahrt ohnehin stark reduziert werden muss.



Die Kreuzung Brückenstraße / Thälmannstraße zählt zu den Unfallschwerpunkten in der Stadt. An der Beschilderung kann das nicht liegen. Oder etwa doch? © Christian Reuter

Zu den Unfallschwerpunkten in der Stadt gehört die Kreuzung Brückenstraße / Thälmannstraße. An der Ausschilderung dürfte das aber nicht liegen. Zuletzt waren an dieser Kreuzung einige bauliche Veränderungen vorgenommen worden, um vor allem die Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen.