Ehemalige Salzwedeler Kaufhalle für 143.000 Euro versteigert

Von: Leif Goetzie

Unter den Hammer gekommen: Das Gelände des ehemaligen Supermarktes hat einen neuen Besitzer. © Zahn, Lydia

Das hat sich gelohnt: Am Donnerstag, 22. Juni, veranstaltete die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in Berlin eine Auktion von 42 Immobilien aus acht Bundesländern. Mit von der Partie unter Nummer 38 war auch das Gelände der Mitte der 70er Jahre erbauten Kaufhalle an der Uelzener Straße 34B in Salzwedel.

Salzwedel / Berlin. Ende vergangenen Jahres hatte der dort ansässige Supermarkt seine Türen für immer geschlossen. Seitdem steht das Gebäude leer. Nun wurde es nach Auskunft von Wilhelm Leitner, der sich als Sachbearbeiter der Leipziger Niederlassung des Auktionshauses um das Objekt gekümmert hatte, von einer Privatperson aus Hessen ersteigert – und zwar für das Zweieinhalbfache des ursprünglichen Mindestgebotes. Ganze 143.000 Euro wurden erzielt.

Welche Absichten der Bieter mit dem stark sanierungsbedürftigen Gebäude ins Auge gefasst hat, ist aktuell unklar. Für seine Gebote ist er der DGA bereits bekannt.



Die durch die AG versteigerten Objekte erzielten alle gute Erlöse. Leitner: „Ich würde sagen, dass das Gelände in Salzwedel bei der Auktion hinsichtlich des prozentual erzielten Mehrerlöses gegenüber dem Mindestgebot unter den Top 5 war.“



Spitzenreiter bezogen auf den absoluten Gewinn wurden übrigens zwei gemeinsam angebotene Berliner Eigentumswohnungen. Statt 995.000 Euro erzielten sie 1.305.000 Euro.