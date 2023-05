Ehemalige Kaufhalle unterm Hammer: Berliner Aktiengesellschaft versteigert 70er-Jahre-Bau in Salzwedel

Von: Lydia Zahn

Der „Nah und Gut“-Supermarkt ist geschlossen: Die gestiegenen Kosten hatten dem Lebensmittelladen das Genick gebrochen. Das Gebäude wird jetzt versteigert. © Zahn, Lydia

Den Supermarkt „Nah und Gut“ an der Uelzener Straße in Salzwedel gibt es nicht mehr: Die Türen des Lebensmittel-Einzelhandel-Geschäfts wurden offiziell Ende des vergangenen Jahres geschlossen. Nun steht die alte Kaufhalle aus dem Jahr 1976 im nordwestlichen Teil der Stadt zum Verkauf.

Salzwedel – Die Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin versteigert das Gebäude. Am 22. Juni ab 11 Uhr soll die Auktion stattfinden. Das Startgebot liegt bei 59 000 Euro. Laut Beschreibung der Aktiengesellschaft hat das Gebäude eine Nutzfläche von 700 Quadratmetern auf einer Grundstücksfläche mit knapp 2800 Quadratmetern. Vorhanden seien Sanitäranlagen, die jedoch veraltet sind, Sozial-, Büro- und Kühl- sowie Lagerräume. Insgesamt sei der Zustand sanierungsbedürftig, heißt es in dem Angebot weiter. Nun bleibt abzuwarten, ob jemand und wenn ja, wer die alte Kaufhalle ersteigert.



Der „Nah und Gut“-Markt war bisher die einzige Einkaufsmöglichkeit im Westen der Stadt und hatte wegen der gestiegenen Kosten schließen müssen. Es würde sich also wieder ein Supermarkt anbieten. Dabei ist aber sicherlich zu berücksichtigen, dass es bereits Pläne und Gespräche zwischen der Stadt und der Supermarkt-Kette Rewe gibt. Der Konzern könnte sich allem Anschein nach mit einer Filiale auf dem ehemaligen Gelände des Bauhofs an der Lüneburger Straße niederlassen.

Stephanie Behrens, Leiterin der Rewe-Pressestelle Region Ost, hatte schon im September vergangenen Jahres auf Anfrage erklärt, dass das Unternehmen für den Neubau einer energieeffizienten Rewe-Filiale stets auf der Suche nach geeigneten Flächen und Projektentwicklungen sei. „Die Stadt Salzwedel ist in dieser Hinsicht attraktiv für uns“, hatte die Sprecherin durchblicken lassen. Außerdem verriet sie: „Aktuell befinden wir uns in konstruktiven Gesprächen mit Beteiligten.“ Damit gäbe es eventuell einen Konkurrenten in unmittelbarer Nähe.