Über die wertvolle Sozialarbeit im maroden Mehrgenerationenhaus in Salzwedel

Von: Leif Goetzie

Teilen

Wird sich halbieren: Der im Bild abgebildete vordere Teil soll, wenn der hintere saniert ist, abgerissen werden. Aus der Ferne strahlen schon neue, weiße Fensterrahmen. © Goetzie, Leif

Das Gebäude ist marode. Der Dienst an der Gesellschaft in ihm ist nicht hoch genug zu schätzen. Der Jugendtreff im Mehrgenerationenhaus in Salzwedel betreut viele Kinder und Jugendliche aus der Hansestadt.

Salzwedel – Noch zweieinhalb Wochen, dann ist erst einmal Urlaub. Einrichtungsleiter Sebastian Dobras hat schon ordentlich Sommerferienprogramm im Mehrgenerationenhaus (MGH) hinter sich, am Ende ist der Akku erfahrungsgemäß erst einmal leer.

Dobras und seine Kollegin Elke Bukowski sind die beiden guten Seelen in der Sonnenstraße. Ihnen zu Hand gehen zwei Helferinnen aus dem Programm des Bundesfreiwilligendienstes, sogenannte Bufdis. „Eine hat heute offiziell ihren letzten Tag, aber frei“, bedauert Dobras nachvollziehbarerweise.



Denn das junge Mädchen, das nun eine Ausbildung ansteuert, ist Ukrainerin und war daher im zurückliegenden Jahr auch gerade sprachlich eine enorme Hilfe. Viele Kinder Geflüchteter, also gerade Ukrainer und Syrer, besuchen den Jugendtreff des MGH, aber auch viele Deutsche.



Jeder ist willkommen

Dass vornehmlich Kinder aus weniger privilegierten Elternhäusern bei ihnen ein- und ausgehen, will Dobras jedoch nicht stehen lassen. „Es kommen Kinder aus allen Verhältnissen“, ist er sich sicher. „Viele kennen sich auch aus der Schule“, ergänzt Bukowski. Der Standort selbst aber sei schon wichtig. Denn viele kämen aus der näheren Umgebung, rund um das Areal in Nachbarschaft zur B190, der Arendseer Straße. Daher sieht das Duo den irgendwann anstehenden Teilabriss des maroden Gebäudes, wann auch immer dieser ansteht, eher gelassen. Wichtiger sei es, die Arbeit vor Ort und nicht irgendwo fortsetzen zu können.



Zu ihnen kämen Eltern mit Kindern, Kinder ohne Eltern ab Klassenstufe eins. Mittlerweile betreuen sie auch Teenager, die sie schon von klein auf kennen, und mitunter auch deren ersten Liebeskummer. Zuwendung ist das wichtigste Element für Dobras: „Zu sagen: ,Du bist gut, so wie Du bist.‘“



„Wir vermitteln lebenspraktische Kompetenzen“, beschreibt es Bukowski. Die 63-Jährige steuert langsam aber sicher auf das Rentenalter zu. Ganz aufhören wird sie dann wohl nicht, Vollzeit weitermachen aber auch nicht, schaut Bukowski in die persönliche Zukunft.



Schon seit 1996 arbeitet sie für die Einrichtung. Sie sei immer wieder erstaunt, wie wenig Eltern ihren Kindern zu Hause an Wissen vermittelten. Wie man Knöpfe annäht, Brot backt, eine Pizza selbst kreiert – das alles lernten Kinder auch bei ihnen in den Ferien, resümiert Bukowski.



Ein eingespieltes Gespann: Sebastian Dobras und Elke Bukowski arbeiten seit neun Jahren zusammen. © Goetzie, Leif

Beschränkte Aufsicht

Da die Bufdis leider allein keine Aufsichtsberechtigung hätten, bliebe das Thema immer nur in ihrer Hand. Und das schränke den räumlichen Radius ein. Daher wäre man immer dankbar, wenn die Jungs aller Kulturen und Sprachen draußen beim Fußball spielen zusammen fänden. Dann könne man gleichzeitig mit anderen innen weiterarbeiten.



Was wäre Dobras und Bukowskis heimlicher Wunsch? „Geld und Personal, also Geld für mehr Personal – um das Angebot auszuweiten.“ Man würde es ihnen wünschen.