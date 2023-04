Die Kugel Eis kostet in einigen Salzwedeler Cafés nun mehr

Von: Christian Reuter

Petra Berlin und ihr Sohn Nick ließen sich am Dienstag, 18. April, ihr Eis vor dem Eiscafé „Pinocchio“ in Salzwedel schmecken. Die Kugel Eis kostet dort in dieser Saison 1,30 Euro und damit zehn Cent mehr als 2022. © Christian Reuter

Gestiegene Preise für Energie, Zutaten wie Milch und Zucker sowie höhere Personalkosten: Auch Eiscafés haben mit steigenden Ausgaben zu kämpfen. Deshalb sind in Sachsen-Anhalt die Preise für eine Kugel Eis vielerorts gestiegen. Die Altmark-Zeitung erkundigte sich in Salzwedel, ob die Kunden dort auch mit höheren Preisen rechnen müssen.

Salzwedel. Bei Guzzo kostet die Kugel Eis in dieser Saison 1,50 Euro. Im vergangenen Jahr lag der Preis noch bei 1,30 Euro. „Zucker und andere Zutaten wie Milch sind deutlich teurer geworden. Und die Qualität muss stimmen, deshalb sind auch die bewährten Zutaten erforderlich“, begründet Olga Guzzo, die Frau des Inhabers, die Preissteigerung beim Eis.

Stabil geblieben ist dagegen der Preis für die Kugel Eis bei Lerches Eiscafé. Dort kostet sie auch weiterhin 1,20 Euro. „Die Preise für die Zutaten sind seit Oktober nicht eklatant gestiegen, einiges hat sich wieder ausgeglichen. Deshalb sehen wir erst einmal keinen Grund für eine Erhöhung“, sagt Mitgeschäftsführer Jan Hütter. Eine Preissteigerung noch in dieser Saison sei aber auch nicht ausgeschlossen. Man müsse zunächst abwarten, wie die Saison anlaufe und sich die allgemeine Lage, vor allem bei den Preisen, entwickele.



Im Eiscafé „Pinocchio“ ist der Preis für eine Kugel Eis gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen: 1,30 Euro statt 1,20 Euro. „Die Leute verstehen das, es hat sich noch niemand beschwert“, berichtet Betreiber Marcelo Belisle. „Vieles ist teurer geworden“, begründet er den Preisanstieg. Vor allem bei Milchprodukten und Zucker seien die Kosten nun höher als zu Beginn der Saison 2022. Dazu komme noch der höhere Strompreis. Denn: „Unsere Eismaschine läuft den ganzen Tag, und Eis muss ständig gekühlt werden“, erläutert Belisle.



Schließlich habe es im vergangenen Herbst noch die Erhöhung des Mindestlohnes gegeben, weshalb auch die Personalkosten gestiegen seien. Das alles schlage sich dann auch in einem etwas höheren Preis für die Kugel Eis nieder.



Am Dienstagnachmittag, 18. April, ließen sich Petra Berlin und ihr Sohn Nick im Eiscafé „Pinocchio“ einen Eisbecher schmecken. Sie würden ab und zu mal in dem Café vorbeischauen, weil die Schule von Nick nur wenige Meter entfernt ist. Und was bevorzugen sie? Petra Berlin: „Ich mag vor allem Nuss-Eis, und Nick isst am liebsten Spaghetti-Eis.“

Übrigens gibt es bei „Pinocchio“ in dieser Saison eine neue Sorte: Frischkäse mit roter Grütze, verrät Belisle.