Alarmierende Zahlen: Der Stadt Salzwedel fehlen Einsatzkräfte bei der Feuerwehr

Von: Christian Reuter

Stolz präsentieren sich acht Schüler und drei Feuerwehrleute aus Andorf, die den Truppmannlehrgang für angehende Feuerwehrleute erfolgreich bestanden haben, mit ihren Ausbildern André Diessl (v.r.), Rebekka Amft und Mario Müller. © Christian Reuter

Es sind alarmierende Zahlen, die im Brandschutzbedarfsplan der Hansestadt Salzwedel stehen, den der Stadtrat am Mittwoch, 28. Juni, einstimmig beschlossen hat: Die Ortsfeuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Salzwedel haben insgesamt 458 Einsatzkräfte, es müssten aber 543 sein. Damit sind nur 84 Prozent der eigentlich notwendigen Kräfte auch tatsächlich verfügbar. Noch wesentlich schlechter sieht die Quote aber aus, wenn man auf die tagsüber in der Regel verfügbaren Kräfte schaut: Es müssten 181 sein, es stehen aber nur 90 zur Verfügung (Quote von 50 Prozent). Um Nachwuchs zu gewinnen, geht die Salzwedeler Feuerwehr nun neue Wege: Am Mittwoch, 28. Juni, haben acht Schüler aus zehnten Klassen erfolgreich einen Truppmannlehrgang für angehende Feuerwehrkameraden beendet.

Salzwedel. Die Schüler kamen von der Comenius-Sekundarschule und der Lessing-Ganztagsschule. Mit ihnen absolvierten auch drei gestandene Feuerwehrleute aus Andorf den Truppmannlehrgang. Die Ausbildung, die von Mario Müller geleitet wurde, dauerte acht Tage und umfasste 70 Unterrichtseinheiten. Am Mittwoch, 28. Juni, endete der Lehrgang mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung.

Beim Praxistest galt es, in der Ernst-Thälmann-Straße einen angenommenen Brand zu bekämpfen und außerdem technische Hilfeleistung bei einem Unfall zu gewähren.



Auch das Auf- und Abrollen von Stromkabeltrommeln gehörte zur Ausbildung. Denn Einsatzorte müssen im Dunkeln oft mit Scheinwerfern beleuchtet werden. © Christian Reuter

Mario Müller zog ein positives Fazit zum Lehrgang: „Ich bin sehr zufrieden, alle waren sehr lern- und wissbegierig.“ Auch Johannes Jacobs, Bürgeramtsleiter und auch zuständig für Brandschutz, freute sich, dass alle Teilnehmer die Ausbildung erfolgreich beendet haben und zumindest einige auf jeden Fall auch bei der Wehr bleiben wollen. „Wir haben drei Jugendliche aus Salzwedel gewonnen, die bisher nichts mit der Feuerwehr zu tun hatten“, sagte Jacobs. Die Teilnehmer seien „eine sehr motivierte Truppe“ gewesen und „gut zusammengewachsen“.



Auf AZ-Nachfrage erklärte Jacobs, dass bei der Salzwedeler Feuerwehr die Zahl der Atemschutzgeräteträger ein Problem sei, da es „deutlich zu wenig“ gebe. Im Brandschutzbedarfsplan stehen 180, tatsächlich sind es aber nur 100, was einer Quote von 56 Prozent entspricht. Atemschutzgeräteträger benötigen laut Jacobs ein hohes Maß an Selbstdisziplin, müssen sich auch regelmäßig untersuchen lassen, ob sie den Anforderungen noch gewachsen sind.



Die Stadt sei aber auf einem guten Weg, um die Zahl der Atemschutzgeräteträger wieder zu erhöhen. Die Stadt unterstütze diese unter anderem mit einer Aufwandsentschädigung von 50 Euro für das Absolvieren der jährlichen Belastungsprüfung. Zudem würden auch Lehrgänge angeboten, so der Bürgeramtsleiter.