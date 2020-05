Crash auf der Gegenfahrbahn in Salzwedel

22-Jährige erleidet Platzwunde

+ © L. Zahn Der Unfallort am Dienstagabend. © L. Zahn

Salzwedel. Ein lauter Kanll war am Dienstag gegen 21.50 Uhr an der Altperverstraße zu hören. Eine 22-Jährige war mit ihrem Toyota aus Richtung Burgstraße kommend zum Karlsturm unterwegs, so die Polizei.