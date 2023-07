Covid-19 wird im Altmark-Klinikum noch als Nebenerkrankung festgestellt

Von: Christian Reuter

Ein Pfleger steht auf der Intensivstation für Corona-Patienten an einem Klinikum an einem ECMO-Bett (künstliche Lunge), in dem ein Patient liegt. Im Altmark-Klinikum wurden die Corona-Intensivstationen zurückgebaut. © Sebastian Gollnow, DPA

Die Corona-Pandemie hielt die ganze Welt und damit auch Deutschland drei Jahre lang in Atem. Doch mit dem Ende der letzten Maßnahmen sah Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Corona-Krise Anfang April als beendet an. Aber das Covid-19-Virus ist deshalb nicht verschwunden. Erkranken noch Menschen an Corona? Die AZ hat nachgefragt.

Salzwedel. In der Praxis von Dr. Elke Schwertz-Mattner gebe es keine Corona-Fälle mehr, „es wird ja auch nicht mehr getestet“, teilt eine Schwester mit. Allerdings werden in dieser Praxis weiterhin Infektsprechstunden angeboten, von Montag bis Freitag für jeweils eine Stunde, ist dem Anrufbeantworter zu entnehmen. Bekanntlich gibt es noch jede Menge anderer Infektionskrankheiten außer Covid-19. In der Praxis von Dr. Susanne Mattig gebe es schon seit Mai keine Corona-Fälle mehr.

Doch wie sieht es mit Selbsttests aus? „Ein paar Leute“ würden noch welche abholen, heißt es in der Adler-Apotheke, „ganz vereinzelt“ werde danach in der Arkaden-Apotheke verlangt und „manchmal noch“ in der Hansa-Apotheke. Genaue Zahlen könne man aber nicht nennen.



Konkrete Angaben kann aber Ivonne Bolle, Pressesprecherin des Altmark-Klinikums liefern. So seien an den beiden Klinik-Standorten Gardelegen und Salzwedel im April 18, im Mai 24 und im Juni vier Patienten mit der Nebendiagnose Covid-19 behandelt worden.



„Aktuell haben wir bis zum heutigen Tag keine weitere stationäre Aufnahme mit diesem Krankheitsbild registriert“, informierte Ivonne Bolle am Donnerstag, 6. Juli. Die Covid-19-Erkrankung werde als Nebenerkrankung diagnostiziert.

„Patientinnen und Patienten, die neben ihrer Hauptdiagnose zusätzlich positiv getestet wurden, werden unter streng einzuhaltenden Hygienerichtlinien wie bei anderen infektiösen Krankheiten, zum Beispiel MRSA oder Influenza, behandelt. Dazu zählen auch die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben für unser Personal, zum Beispiel Schutzkleidung sowie zusätzliche Desinfektion der Räumlichkeiten und Inventar im Isolationszimmer“, erklärte die Pressesprecherin.



Die Covid-Bereiche der interdisziplinären Intensivstationen seien in Gardelegen und Salzwedel zurückgebaut worden, weil der Bedarf nicht mehr gegeben sei. Bolle: „Die für die Covid-19-Patienten freigehaltenen Betten können für andere Behandlungsfälle genutzt werden.“



Laut Inka Ludwig, Pressesprecherin des Altmarkkreises Salzwedel, gab es im Januar 379 Corona-Fälle im Kreis (übermittelte PCR-Labornachweise), im Februar 218 Fälle, im März 168 Fälle, im April 50 Fälle, im Mai drei Fälle, im Juni acht Fälle und im Juli bislang keinen Fall.