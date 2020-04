Corona-Krise in Salzwedel: In der Küche muss der Chef selbst ran

„China Haus“ hat auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt

Weil der Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit ist, kocht „China Haus"-Inhaber Sathy Yoganathan selbst.

Salzwedel – So ruhig wie derzeit ist es im Salzwedeler Restaurant „China Haus“ an der Hoyersburger Straße noch nie gewesen. Inhaber Sathy Yoganathan kann sich jedenfalls in den 27 Jahren, seit er das Geschäft führt, an keine solche Situation erinnern.