Container in Flammen

hwp Salzwedel. Die Salzwedeler Feuerwehr konnte am Donnerstagabend bei einem Containerbrand Schlimmeres verhindern. Gegen 20. 30 Uhr heulten die Sirenen über den Dächern der Hansestadt auf.

In der Werkshalle von Bruns-Fertighaus an der Straße am Güterbahnhof, vollgepackt mit trockenem Holz, brannte es. Als die 23 Kameraden beim Einsatzort ankamen, sahen sie die Flammen durch das Fenster im Rolltor. Nachdem sie sich Zugang zur Halle verschafft hatten, wurde das Tor hochgefahren. Zum Vorschein kam ein brennender Container, den die Feuerwehrmänner herauszogen und löschten. Ein größerer Brand wurde so verhindert. Blickige Salzwedeler hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand im Container kommen konnte.