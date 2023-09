Café-Betreiber in Salzwedel könnten Rathausturmplatz für ihre Gäste nutzen

Von: Christian Reuter

Der Rathausturmplatz in Salzwedel: Ein Bereich wird bereits als Sitzgelegenheit genutzt, vom Eiscafé Guzzo. Die anderen Cafés am Platz könnten auch Stühle und Tische für ihre Kunden aufstellen, wenn die Stadt Salzwedel einen entsprechenden Antrag genehmigt. © Christian Reuter

Der Rathausturmplatz befindet sich im Herzen der Hansestadt Salzwedel. 2011 war der Platz für 195.000 Euro umgestaltet worden. Seitdem plätschert im Sommer Wasser aus dem Brunnen, ansonsten wird die Fläche mehrmals im Jahr für Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt genutzt. Doch viele Einwohner der Stadt wünschen sich, auf dem Platz auch mal einen Kaffee trinken oder ein Eis essen zu können. Die AZ fragte bei den Café-Betreibern und der Stadt Salzwedel zum Thema Bestuhlung des Rathausturmplatzes nach.

Salzwedel. Das Eiscafé Guzzo nutzt bereits einen Teil des Platzes als Sitzgelegenheit für die Gäste. Auf der grünen Wiese wurde eine Terrasse geschaffen, auf der Stühle und Tische stehen. Dort können die Kunden des Eiscafés etwa abseits der Straße ihr Eis genießen.

Der Betreiber Biagio Guzzo kann sich weitere Sitzgelegenheiten auf dem Rathausturmplatz durchaus vorstellen. „Wir haben dazu im Oktober einen Gesprächstermin beim Bürgermeister Olaf Meining“, sagte Guzzo. Derzeit habe die Eisdiele auf der Terrasse 40 Sitzplätze. Dazu kämen noch zehn direkt vor dem und weitere 20 im Gebäude.



Biagio Guzzo zeigt sich auch gegenüber einer Fußgängerzone in der Neuperverstraße offen. „Ich finde neue Ideen gut. Man muss es probieren“, meint er. Zudem gebe es in der Straße keine großen Geschäfte, vor denen man unbedingt mit dem Auto halten müsste.



Am Rathausturmplatz liegt auch das Café der Brotmeisterei Steinecke. Doch vonseiten dieses Lokals sei nicht beabsichtigt, weitere Sitzplätze auf dem Platz zu schaffen. Man sei mit den bisherigen Plätzen vor dem Café zufrieden. Und: „Das wäre auch zu gefährlich mit den Plätzen auf dem Rathausturmplatz, weil unsere Kunden dann erst die Straße überqueren müssten“, sagt eine Mitarbeiterin. Und bisher sei die Straße eben noch keine Fußgängerzone.



Noch bis Ende 2022 gab es auch das Café „Schwarzer Adler“ am Platz. Doch der Betreiber, die Salzwedeler Baumkuchen GmbH, machte den Laden dicht. Doch schon bald soll dort wieder Leben einziehen. Der neue Inhaber, der Gastronom Radovan Smiljanic, der gleich nebenan das Restaurant „Amadeus“ betreibt, will aus dem Traditionsort einen Treffpunkt mit Großstadtflair machen (AZ berichtete). Zu einer Stellungnahme, ob er sich auch Sitzplätze direkt auf dem Platz vorstellen könne, war Smiljanic am Mittwoch, 6. September, für die AZ nicht zu erreichen.

Nach Auskunft von Stadtpressesprecher Andreas Köhler könne jeder Gastronom, der eine Bestuhlung auf dem Platz wünsche, einen Antrag bei der Stadt stellen. Aktuell liege aber kein Antrag vor.