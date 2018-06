Flickwerk sorgt für Unmut: Burgstraße mit geringstem Kostenaufwand repariert

An einigen Stellen wurden Löcher aufgefüllt, Kraftfahrer sind mit der Qualität unzufrieden. Die Arbeiten dienten der Verkehrssicherheit, wie während des Hauptausschusses zu hören war.

Salzwedel. Material wurde in die Löcher gefüllt und Kraftfahrer sollen mit ihren Fahrzeugen die Kanten glatt fahren: Reparaturarbeiten auf einem Teil der Burgstraße außerhalb der Fußgängerzone sorgen nicht nur bei Verkehrsteilnehmern für Unmut (AZ berichtete).

+ Risse durchziehen die Burgstraße immer mehr. © Ziems Auch die Kommunalpolitik ist darauf aufmerksam geworden. Stadtrat Norbert Hundt hatte – wie er beim Hauptausschuss betonte – beim Bauamt nachgefragt und wollte Hintergründe wissen. Mit den Antworten gab er sich nicht zufrieden und kritisierte bei der Versammlung am Mittwoch die Qualität der Arbeiten. „Hätten Sie sich bei mir gemeldet, dann hätten wir uns das gemeinsam angeschaut“, suchte Bürgermeisterin Sabine Blümel das Gespräch. Zu Wort kam dann Bauamtsleiterin Martyna Hartwich. Es wurde deutlich, dass Arbeiten unter dem Aspekt des geringsten Kostenaufwands erfolgt seien. Damit sind aber längst nicht alle Fahrbahnprobleme gelöst.

Für das nächste Jahr ist eine grundhaftere Sanierung geplant. So wird es zumindest anvisiert. Über den Denkmalschutztopf könnten 80 Prozent der Mittel abgedeckt werden. Mit Blick auf die geplanten Arbeiten 2019 wurde diesmal nur notdürftig geflickt. „Die Verkehrssicherheit ist wieder gegeben“, nannte Martyna Hartwich das Minimalziel. Die Fahrbahn ist an vielen Bereichen uneben und brüchig.

Am Unmut der Abgeordneten änderte die Erklärung aber nur wenig, Sabine Blümel rief zu mehr Sachlichkeit auf. „Das ist DDR-Flickerei“, meinte Stadtrat Karl-Heinz Schliekau. Die Straße sei in Salzwedel Thema, unterstrich der Kommunalpolitiker und verwies auf Gespräche an Stammtischen. „Am Stammtisch wird viel geredet“, konterte Sabine Blümel und meinte zum Abschluss der Diskussion: „Ich bitte einfach um Geduld. Wir können keine Wunder vollbringen.“

Von Christian Ziems