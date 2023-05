Buchenallee: 36 Wohnungen für knapp sechs Millionen Euro in Salzwedel geschaffen

Von: Lydia Zahn

Einige Wohnungen haben ein offenes Wohnkonzept, andere nicht. Die Idee war es, mehrere Wohnkonzepte in einem Gebäude unterzubringen. © Zahn, Lydia

Es ist geschafft: Die Buchenallee 3 ist so gut wie fertig. Das Gebäude am Altmark-Center in Salzwedel wurde in den vergangenen anderthalb Jahren komplett saniert. Das Ergebnis sind 36 moderne und barrierefreie Wohnungen.

Salzwedel – Los ging es im Dezember 2021. Und zwar schon mit den ersten Arbeiten. Denn das Haus wurde bereits Jahre zuvor entkernt. Ende 2018 war alles für den Baubeginn vorbereitet worden. Denn dort sollten Wohngemeinschaften und betreutes Wohnen für 51 Mieter entstehen. Lange Zeit war nichts passiert, es war still geworden um die Buchenallee 3. Bis es dann 2021 weiterging, wenn auch mit einem abgewandelten Konzept.



Das betreute Wohnen wurde gestrichen. Es sollten nur Wohnungen entstehen, und zwar 36 statt 51. Jede mit einem etwas anderen Grundriss, ein bis vier Zimmern, 40 bis 100 Quadratmetern und Einbauküchen (siehe Infokasten). „Von Anfang an war klar, ganz verschiedene Wohnkonzepte in einem Gebäude zu haben“, erzählt Olaf König, Planer und Mit-Geschäftsführer vom Planungsring Altmark. Und das ist auch gelungen. Zudem wurde das Gebäude mit einem Fahrstuhl und mehreren Service-Räumen ausgestattet (Wäscheräume).



Aktuell laufen noch die Arbeiten an Fassade und Dach, diese sollen aber bis Ende Mai abgeschlossen werden, führt König aus. Zudem soll es noch einen Sonnenschutz für die Süd- und Ostseite geben und die Terrasse im Innenhof schick gemacht werden. Die Wohnungen sind aber fertig und werden in diesem Monat an die Artus GmbH, der auch das Altmark-Center gehört, übergeben. Und die ersten Mieter sollen schon diesen Monat einziehen.



Nicht zu vergessen ist, dass in der Bauzeit nicht nur die Wohnungen grunderneuert, sondern auch die Ladenflächen im Erdgeschoss wieder hergerichtet wurden. Insgesamt hat die Sanierung des Gebäudes knapp anderthalb Jahre gedauert und sechs Millionen Euro gekostet. Geplant war, das Projekt Ende 2022 für rund vier Millionen Euro abzuschließen. Doch wie viele andere Baustellen war auch die der Buchenallee 3 von allbekannten Problemen nicht verschont geblieben; Firmen zu finden, die mit entsprechender Personalstärke anrücken können, Corona, Materialverfügbarkeit, Lieferzeit und die gestiegenen Kosten. „Aber am Ende sind wir gut durch diese Schwierigkeiten gekommen, auch dank der fleißigen und zuverlässigen Bauarbeiter“, fasst König zusammen.