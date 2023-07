Brand an einer Asyl-Unterkunft in Salzwedel

In der Nacht brach das Feuer an der Hauswand des Objektes auf an der Fabrikstraße 1 aus. © Poilizei

Am späten Dienstagabend, 11. Juli, brannte es an einer an einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in der Hansestadt Salzwedel.

pm Hansestadt Salzwedel – Gegen 23.35 Uhr brach das Feuer an der Hauswand des Objektes auf einer Fläche von 4 mal 1,50 Meter an der Fabrikstraße 1 aus. Die Polizei und die Feuerwehr konnte vor Ort durch schnelles Agieren das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindern.



Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 41 Personen verschiedener Nationalitäten in der Gemeinschaftsunterkunft. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden.



Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Stendal hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.