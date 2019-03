Bohrgruben im Visier: Kreistag bereitet Resolution vor

Auch „Silbersee“ ist Thema

+ © Archiv Die Giftschlammgrube Brüchau ist Bestandteil einer geplanten Resolution des Altmarkkreises. © Archiv

Altmarkkreis – „Die im Altmarkkreis Salzwedel abgeteuften Erdgasbohrungen sind der Öffentlichkeit in Form einer Karte zugänglich zu machen. “ Das ist eine Forderung, die der Kreistag in Form einer Resolution an das Land stellen will.