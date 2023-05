Salzwedel: BI „Pro Baum“ fordert Rückbau von Schottergärten

Von: Christian Reuter

Ein Schottergarten in Salzwedel. Schottergärten sind in Sachsen-Anhalt seit dem 1. März 2021 verboten, allerdings genießen Anlagen, die vor diesem Zeitpunkt errichtet wurden, Bestandsschutz. © Reuter, Christian

Die Bürgerinitiative „Pro Baum“ fordert den Rückbau von Schottergärten. Doch das ist gar nicht so einfach, auch wenn diese verboten sind. Denn Anlagen, die vor dem 1. März 2021 errichtet wurden, genießen Bestandsschutz.

Salzwedel – Schottergärten sind in Sachsen-Anhalt seit März 2021 verboten. Konkret heißt es in der Bauordnung des Landes: „Alle Flächen, auf denen keine Gebäude stehen, sind zu begrünen und sie müssen Wasser durchlassen.“ Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 500 000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Bürgerinitiative (BI) „Pro Baum“ Anzeige wegen mehrerer Schottergärten im Salzwedeler Stadtgebiet erstattet. Die BI fordert die Prüfung der Gärten sowie gegebenenfalls den Rückbau. Die AZ fragte beim Altmarkkreis Salzwedel nach, ob die betreffenden Gärten inzwischen geprüft worden sind.

„Mit dem Schreiben der BI ,Pro Baum‘ Salzwedel wurden zehn Grundstücke angezeigt“, teilt Inka Ludwig von der Pressestelle des Altmarkkreises mit. Bei der Prüfung dieser Anzeigen habe sich die Beweislast, wann die sogenannten Schottergärten genau errichtet wurden, schwierig gestaltet. „Darüber hinaus waren / sind auf den Flächen vielfach auch Bepflanzungen in unterschiedlichen Ausmaßen vorhanden, sodass der Erlass von Rückbauverfügungen letztlich nicht geboten war“, erklärt Ludwig.



Auf die Frage, ob der Altmarkkreis immer erst tätig werde, wenn jemand (so wie die Bürgerinitiative „Pro Baum“ oder ein Nachbar) Anzeige erstattet, oder auch unabhängig davon Kontrollen von Schottergärten vornimmt, antwortet die Pressesprecherin: „Seitens des Bauordnungsamtes werden keine Kontrollen zu der Errichtung sogenannter Schottergärten durchgeführt.“ Es lägen auch keine konkreten Zahlen vor, wie viele sogenannte Schottergärten es in Salzwedel insgesamt gibt. Was nicht verwundert, denn wo nicht kontrolliert wird, bleibt auch die Zahl der Schottergärten unbekannt.



Übrigens haben alle Schottergärten, die vor dem 1. März 2021 errichtet wurden, Bestandsschutz, müssen also nicht zurückgebaut werden. Dies ist so, weil „diese zum Zeitpunkt der Errichtung den Baurechtsvorschriften entsprachen“, bestätigt der Kreis auf Nachfrage.



Ein Anpassungsverlangen der unter Bestandschutz stehenden Anlagen an die nun geltenden Vorschriften bestehe dabei grundsätzlich nicht.



Sabine Decker von der Bürgerinitiative „Pro Baum“ ist entsetzt über die Argumentation des Altmarkkreises Salzwedel: „Diese Schottergärten sind versiegelte Flächen. Und wenn kein Rückbau stattfindet und auch gar nicht kontrolliert wird, kann man sich doch die gesetzliche Regelung gleich ganz sparen.“