Bewaffneter Raubüberfall in Salzwedeler Uhrengeschäft

Von: Jens Heymann, Christian Reuter

Ein bewaffneter Raubüberfall hat sich am Mittwoch, 10. Mai, im Uhren- und Schmuckgeschäft Köhler in Salzwedel ereignet. © Christian Reuter

Im Uhren- und Schmuckgeschäft Köhler an der Altperverstraße in Salzwedel hat sich am Mittwochvormittag, 10. Mai, ein Raubüberfall ereignet.

Salzwedel. Ladeninhaber Klaus-Dieter Köhler schilderte der AZ den Überfall auf sein Geschäft. Demnach habe gegen 10 Uhr ein Mann im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren den Laden betreten. Köhler: „Er sprach gut verständliches Deutsch mit leichtem Akzent, hatte eine gut gebräunte Haut und war gut gekleidet.“

Der Mann habe nach einer goldenen Uhr verlangt; Köhler habe ihm dann drei goldfarbene Uhren gezeigt. Der Mann habe die Uhren dann genommen und an seinen Körper gedrückt. „Mich hat er mit einem Messer (Hirschfänger) bedroht, das er mir an den Bauch gehalten hat“, so der Ladeninhaber. Den Wert der geraubten Uhren schätzt er auf etwa 350 Euro.



Ein Hubschrauber kreiste im Salzwedeler Stadtgebiet, um nach dem flüchtigen Täter zu suchen. © Heymann, Jens

Die Polizei suchte nach der Tat aus der Luft und am Boden nach dem flüchtigen Täter. Der Hubschreiber kreiste langsam über dem Stadtgebiet und erregte große Aufmerksamkeit unter den Einwohnern. Am Nachmittag gab es laut Polizei in Salzwedel zwar Ermittlungsansätze, aber noch keine Festnahme.