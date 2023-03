Berufsbildende Schulen in Salzwedel planen neuen Bildungsgang

Von: Armon Böhm

Teilen

Die Berufsbildenden Schulen Salzwedel sollen bald einen neuen Bildungsgang zur Vorbereitung auf die Arbeit im Pflegebereich anbieten. So lautet zumindest der Plan. Am Montag gab der Kreisausschuss des Altmarkkreises Salzwedel seine Beschlussempfehlung. © Böhm, Armon

In der Salzwedeler Berufsschule soll ein neuer Bildungsgang angeboten werden. Dabei handelt es sich um ein Berufsvorbereitungsjahr in den Bereichen „Pflege“ und „Gesundheit“. Der Kreisausschuss stimmte nun darüber ab.

Salzwedel – Ein neuer Bildungsgang an den Berufsbildenden Schulen (BbS) des Altmarkkreises Salzwedel soll her. So sieht es zumindest eine Beschlussvorlage, die am Montag im Kreisausschuss behandelt wurde, vor. Mit einer einstimmigen positiven Beschlussempfehlung wurde die Vorlage ohne weitere Fragen an den Kreistag weitergegeben. Doch was soll der Bildungsgang beinhalten?

Bei dem Bildungsgang soll es sich um ein Berufsvorbereitungsjahr in den Berufsbereichen „Pflege“ und „Gesundheit“ ab dem Schuljahr 2023 / 24 handeln. Sprich, wer diesen Lehrgang belegt, soll dadurch eine gute Perspektive im Pflegebereich erhalten. Komplett neu ist diese Art von Bildungsgang an den BbS aber nicht.



Im Schuljahr 2021 / 22 wurde der zweijährige Bildungsgang „Pflegehelfer/-in plus“, der im Schuljahr 2022 / 23 ausläuft, für Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss als Modellprojekt erprobt. Besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund sollten über das Projekt eine Möglichkeit erhalten, sich im Altmarkkreis beruflich zu orientieren. Der Bildungsgang habe sich laut Entwurf an den Regelungen der „Verordnung über das Berufsvorbereitungsjahr“ vom 25. Juni 2013 orientiert.



Wie beim aktuellen Modellprojekt soll der neue Bildungsgang die theoretische Ausbildung mit Praktika verbinden. In der Begründung der Beschlussvorlage heißt es außerdem: „Die sehr guten räumlichen, sächlichen und personellen Bedingungen an den Berufsbildenden Schulen Salzwedel, verbunden mit den Erfahrungen des 2021 ausgelaufenen Bildungsganges ‚Altenpfleger/-in‘ und des auslaufenden Modellprojektes ‚Pflegehelfer/-in plus‘, bieten die Voraussetzungen, um den Erfordernissen eines Bildungsganges Berufsvorbereitungsjahr in den Berufsbereichen ‚Pflege‘ und ‚Gesundheit‘ gerecht zu werden.“



Ob das neue Berufsvorbereitungsjahr kommt, wird sich am Montag, 13. März, bei der Sitzung des Kreistages zeigen. Doch der Kreistag ist nicht die einzige noch zu überwindende Hürde, denn anschließend folgt der Antrag beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt. Die parteienübergreifende Zustimmung beim Kreisausschuss lässt aber auf Zuversicht hoffen.