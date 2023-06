Nun ist auch das Jeetze-Café dicht: Baumkuchen GmbH legt Produktion und Vertrieb bis Ende Juli komplett still

Von: Ulrike Meineke

Das dritte Innenstadt-Café der Salzwedeler Baumkuchen GmbH wurde geschlossen: Die Verkäuferinnen räumen das Jeetze-Café in der Breiten Straße leer. Bis Ende Juli sollen Produktion und Vertrieb komplett stillgelegt werden. © Meineke, Ulrike

Mit dem Jeetze-Café ist nun das dritte Innenstadt-Café der Baumkuchen GmbH geschlossen worden.

Salzwedel – Nach den Cafés „Schwarzer Adler“ im Herzen der Stadt und „Am Stadttor“ in der Neuperverstraße hat nun auch das dritte Innenstadt-Café der sich auflösenden Salzwedeler Baumkuchen GmbH geschlossen. Jeetze-Café und Backshop werden gerade leergeräumt. Die Filialen im Lidl und Netto sind schon seit Januar bzw. März dicht. Lediglich der Backshop in der Firmenzentrale, Am Güterbahnhof 19, hat noch geöffnet. Bis Ende Juli sollen Produktion und Vertrieb komplett stillgelegt sein. Damit endet diese mehr als 70-jährige Tradition.

Geschäftsführerin Rosemarie Lehmann (74) hatte eigenen Angaben zufolge seit 14 Jahren versucht, einen Käufer für das Unternehmen zu finden – vergebens. Sie bestätigte zwar, dass insbesondere die um das drei- bis vierfache gestiegenen Energiekosten gerade für einen Backbetrieb schwer verdaulich seien, dementierte aber immer wieder eine drohende Insolvenz. Gründe für die Abwicklung seien einzig und allein ihr Alter und ein fehlender Nachfolger. Die 100 Mitarbeiter hatten mit dem Jahreswechsel ihre Kündigung erhalten.



Wer backt jetzt noch Baumkuchen?

Mit der „Ersten Salzwedeler Baumkuchenfabrik“ von Bettina Hennig und der „Kruse Baumkuchen GmbH“ mit Geschäftsführerin Lisa Burzan gibt es das königliche Gebäck aber weiterhin in der Stadt, die den Zusatz „Hanse- und Baumkuchenstadt“ trägt.



Schernikow und der König

Bettina Hennig beruft sich auf die Tradition seit 1807 und darauf, dass die Geheimrezeptur des Baumkuchens seit 200 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben werde. Gründer der Fabrik war 1807 Johann Andreas Schernikow. Von 1865 bis 1918 wurde auch der preußische König regelmäßig mit dem Schernikow-Baumkuchen beliefert. „Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik Hennig“ heißt das Traditionsunternehmen seit 1990.



Luise Lentz und das Stammhaus

Die Baumkuchenbäckerei Kruse stellt eine Dame namens Luise Lentz in den Vordergrund, die den ersten Baumkuchen nach einem Rezept ihres Großvaters gebacken haben soll. Wegen des populären Baumkuchens sei dessen Stammhaus, das Café Kruse, eröffnet worden. Später ging dieses auf Fritz Kruse über, der zuvor Konditormeister in dem Betrieb war. 1995 verkaufte die Tochter von Fritz Kruse das Café an der Holzmarktstraße an die Familie Wullschläger.



Immer in Handarbeit über offenem Feuer

Eins eint alle Baumkuchenbäcker: Gebacken wird die Spezialität in Handarbeit am offenen Feuer, überzogen ganz nach Geschmack mit Fondant (Zuckerglasur), Vollmilch-, Zartbitter- oder weißer Schokolade.