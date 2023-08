Baumkuchen GmbH gerettet: „Brot & Heimat“ übernimmt Salzwedeler Traditionsfirma

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Mit der Salzwedeler Baumkuchen GmbH geht es unter gleichem Namen weiter: Seit Freitag ist die Übernahme durch „Brot & Heimat“ in Sack und Tüten. Die Cafés werden nicht wieder aktiviert, wohl aber der Backshop. Foto: C. reuter © Reuter, Christian

Salzwedel – Aufatmen in der Hansestadt: Mit der seit Ende Juli geschlossenen Baumkuchen GmbH geht es fast nahtlos weiter: Das Unternehmen ist von der Cloppenburger „Brot & Heimat GmbH und Co. KG“ übernommen worden.

Salzwedel – Aufatmen in der Hansestadt: Mit der seit Ende Juli geschlossenen Baumkuchen GmbH geht es fast nahtlos weiter: Das Unternehmen ist von der Cloppenburger „Brot & Heimat GmbH und Co.KG“ übernommen worden. Seit Freitagnachmittag sei die Nachfolge in Sack und Tüten, bestätigte Geschäftsführer Frank-Hermann Ostendorf auf AZ-Nachfrage. „Brot & Heimat“ werde zeitnah in „Salzwedeler Baumkuchen GmbH & Co.KG“ umbenannt. Das Unternehmen habe seinen Sitz in Salzwedel.

Aktuell seien 15 Mitarbeiter aus Produktion und Verwaltung übernommen worden. „Vier neue haben wir auch schon eingestellt“, sagt Ostendorf, der die Gesamtmitarbeiterzahl bis Jahresende auf 30 erhöhen möchte.

„Wir sind angetreten, um diese besondere Tradition fortzuführen“, betont der Geschäftsführer, der nach einigen Gesprächen mit den vorherigen Geschäftsführerinnen Rosemarie Lehmann und Rosina Bachert in den Kaufprozess eingestiegen war. Inzwischen sei die Firma auch in den Zeichenverband „Salzwedeler Baumkuchen“ aufgenommen worden.

Man habe den Online- und stationären Handel im Fokus, wobei Ostendorf gleich klarmacht: „Die Cafés werden nicht wieder aktiviert.“ Zwei davon (Artak Karapetyan von „Pizzburg“ übernimmt das Jeetze-Café, Radovan Smiljanic vom „Amadeus“ das Café „Schwarzer Adler“) sind bereits verkauft. Das Basissortiment einschließlich Brot und Brötchen werde es aber im Backshop an der Firmenzentrale (Güterbahnhof) geben. Diese Verkaufsstelle soll weiter ausgebaut werden.

Lehmann hatte die Abwicklung der Baumkuchen GmbH damit begründet, dass sie seit zehn Jahren erfolglos versucht habe, das Unternehmen zu verkaufen.