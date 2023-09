Ausnahmebewilligung für Barbershops

Barbershops werben mit günstigen Preisen um Kundschaft

Von: Christian Reuter

Teilen

Der Kovan Barber Shop in der Alten Jeetze besteht seit vier Jahren. Im Bild: Mitarbeiter Ali Hamod mit einem Kunden. © Christian Reuter

Ein neuer Barbershop wurde vor einigen Tagen in Salzwedel eröffnet. Ein klassischer Barbier bietet seinen männlichen Kunden den Service der Rasur und der Bartpflege an. Allerdings werden in Barbershops wie dem an der Neuperverstraße auch Haarschnitte vorgenommen. Das Geschäft wirbt mit Preisen von 13 bis 16 Euro für einen Herrenhaarschnitt um Kundschaft. Sind die Barbershops eine Konkurrenz für die etablierten Friseursalons in Salzwedel? Die AZ hat sich umgehört.

Salzwedel. Der Mitinhaber des neuen Barbershops, der namentlich nicht genannt werden will, empfindet die Preise seines Ladens nicht als besonders niedrig. Zudem müssten Extra-Leistungen auch extra bezahlt werden. So koste das Waschen der Haare drei Euro. Herren, die einen „normalen“ Haarschnitt erhalten, müssten demnach für das Schneiden und Waschen insgesamt 19 Euro bezahlen. Die Bartpflege (Kontur) werde mit zwölf Euro berechnet. „Die 13 Euro gelten nur für einen einstufigen Haarschnitt mit der Maschine“, erklärt der Mitinhaber, der aus Syrien stamme. In Magdeburg koste ein solcher Schnitt zwölf Euro im Barbershop.

Bereits seit vier Jahren gibt es in Salzwedel den Kovan Barber Shop in der Alten Jeetze. Dort kostet ein Herrenhaarschnitt mit Waschen 20 Euro, wie Mitarbeiter Ali Hamod beim Bedienen eines Kunden auf AZ-Nachfrage mitteilt. Die Bartkontur werde für zehn Euro erledigt, Herrenhaarschnitt und Bartpflege zusammen für 25 Euro.

Frauen erhalten nur einen Kurzhaarschnitt

Übrigens werden im Kovan Barber Shop auch Frauen bedient. „Sie können aber nur einen ganz einfachen Kurzhaarschnitt mit der Maschine bekommen“, erklärt Hamod, dessen ursprüngliche Heimat ebenfalls Syrien sei.



Katharina Schulz betreibt direkt gegenüber des neuen Barbershops einen Friseursalon: „Ich sehe dort keine Konkurrenz drin. Die machen ja nur Herrenhaarschnitte. Und wir haben trotzdem unsere Kundschaft.“ Den Salon gebe es schließlich schon seit 32 Jahren. Barbershops würden jetzt im Trend liegen, und die Kunden kämen auch oft aus dem Kulturkreis der in den Läden Beschäftigten, meint Schulz.



Ganz so entspannt betrachtet Kerstin Prause die Situation nicht. Die Obermeisterin der Friseurinnung Stendal weist darauf hin, dass ein Barbershop eigentlich gar keine Haare schneiden dürfe, sondern nur die Konturen der Frisur und den Bart. „Wünschenswert wäre eine Gleichberechtigung. Barbershops müssten genauso wie Friseursalons überprüft werden, mit Bon- und Kassenpflicht“, betont die Obermeisterin.

Ausnahmebewilligung für Barbershops

Aber wer darf einen Friseursalon betreiben? „Es muss zumindest ein angestellter Friseurmeister in dem Betrieb vorhanden sein, sofern keine Ausnahmebewilligung erteilt wurde“, informiert Anja Gildemeister, Pressesprecherin der Handwerkskammer Magdeburg.



Die Barbershops im Bezirk der Handwerkskammer Magdeburg seien bei der Handwerkskammer Magdeburg überwiegend über eine sogenannte Ausnahmebewilligung nach § 8 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) eingetragen. Die Ausnahmebewilligung sei auf die Friseurleistung Herrenhaarschnitt beschränkt.



„Im Zusammenhang mit dem Ausnahmeantragsverfahren musste das Vorhandensein der für die Ausführung von Herrenhaarschnitten notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen einer Prüfung nachgewiesen werden. Farb- und formverändernde Frisuren an Damen dürfen damit nicht vorgenommen werden“, erläutert Gildemeister.



Eine Ausnahmebewilligung statt einer Meisterqualifikation komme für ein meisterpflichtiges Handwerk grundsätzlich dann in Betracht, wenn besondere Umstände beim Unternehmer vorliegen würden, zum Beispiel ein Lebensalter über 47 Jahren, eine günstige Gelegenheit zu einer Geschäftsübernahme, über dem normalen Maß liegende Unterhalts- und Sorgeverpflichtungen und Ähnliches.