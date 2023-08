Barbara Bode leitet den Salzwedeler Filmpalast

Starke Frauen im Portrt

Barbara Bode vor dem Salzwedeler Filmpalast. Sie leitet das Kino und gemeinsam mit ihrer Mutter auch das Kino in Uelzen. Der Salzwedeler Filmpalast wurde am 5. November 1997 eröffnet.

Sie ist 54 Jahre alt, leitet den Salzwedeler Filmpalast und gemeinsam mit ihrer Mutter auch noch das Kino in Uelzen. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich bei den Salzwedeler Lady Lions. Die Rede ist von Barbara Bode.

Salzwedel – Die berufliche Laufbahn von Barbara Bode war vorbestimmt. Denn ihre Mutter, Renate Böhm (82), führt seit vielen Jahren das Central-Theater in Uelzen, also das Kino. Die Begeisterung für die flimmernden Bilder auf großer Leinwand scheint Renate Böhm ihrer Tochter vererbt zu haben, genauso ihre Stärke.

Barbara Bode, 1968 in Uelzen geboren, studierte bis 1994 in Paris Betriebswirtschaft. Eine gute Grundlage, wenn man später mal ein Unternehmen führen will. Doch zunächst arbeitete Bode im Kino ihrer Mutter. Aber nicht lange. „Ich wollte mich mit einem eigenen Kino selbst verwirklichen“, erinnert sie sich zurück.



In Salzwedel habe es damals kein Kino gegeben, zumindest kein modernes. Das alte Kino in der Innenstadt wollte sie nicht übernehmen. Und so kam nur ein Neubau in Frage.



Dieser wurde ab 1996 auf einer freien Fläche an der Kreuzung B 71 / Sankt-Georg-Straße / Arendseer Straße realisiert. Am 5. November 1997 wurde der Salzwedeler Filmpalast eröffnet. Das Kino hat sie zusammen mit ihrem Mann Jürgen aufgebaut.



Seit der Eröffnung hat sich viel getan. „Wir sind immer bestrebt, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Wir waren in Sachsen-Anhalt das erste Kino mit dem Dolby-Atmos-Soundsystem und sind auch bei der Digitalisierung ganz vorne dabei“, betont Bode.



Das Kino sei ein wichtiger kultureller Faktor, deshalb werde versucht, möglichst eine breite Palette an Filmen anzubieten. Um die Besucher ins Kino zu holen, gebe es regelmäßige Aktionen, wie die Ladys Night oder das Kinocafé für Senioren. Oder das Kinofest. Bereits die zweite Auflage soll es am zweiten Septemberwochenende geben. Auf die Premiere im vergangenen Jahr blickt Barbara Bode gerne zurück. „Das war das besucherstärkste Wochenende im Jahr 2022. Manche Gäste waren sogar vier oder fünf Mal da.“



Die Idee beim Kinofest sei, das Kino zu feiern. Das habe viel Spaß gemacht, und auch für das diesjährige Fest seien alle Mitarbeiter sehr motiviert und würden vor Ideen nur so sprühen.



Sie engagiert sich bei den Lady Lions

Apropos Mitarbeiter: „Wir haben einen tollen Personalstamm, Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann“, sagt die Kino-Betreiberin. Und fügt noch hinzu: „Hinter einer starken Frau muss auch ein starkes Team stehen. Ich allein könnte das nicht.“ Zum Team in Salzwedel gehören zehn festangestellte Mitarbeiter und 20 Aushilfen.



Seit der Gründung im Jahr 2005 engagiert sich Barbara Bode ehrenamtlich bei den Salzwedeler Lady Lions. Dahinter stehen Frauen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, die soziale Projekte unterstützen.



Vielen bekannt sein dürfte die Adventskalenderaktion der Lady Lions, mit der Jahr für Jahr Spenden gesammelt werden. „Wir zeichnen auch Sekundarschüler aus, die sich durch ein besonderes soziales Verhalten oder tolle Ideen hervorgetan haben. Es geht um die Wertschätzung dieses Engagements, aber nicht um die besten Noten“, nennt Barbara Bode ein weiteres Beispiel.



Zurück zum Kino. Die Corona-Pandemie stellte gerade diese Branche vor eine besondere Herausforderung. „Ich habe schon Existenzangst gehabt. Ohne die staatlichen Hilfen hätten wir das nicht überstehen können“, stellt die Filmpalast-Geschäftsführerin klar.



Mutter von drei Kindern

Barbara Bode ist außerdem Mutter von drei Kindern – zwei Töchtern und einem Sohn. Diese sind inzwischen 17, 22 und 24 Jahre alt. Also steht die nächste Generation schon bereit, um die Kinos in Salzwedel und Uelzen fortzuführen? Das werde sich zeigen, erst einmal müssten ihre Kinder ihren eigenen Weg gehen, meint Bode.