Bald wohl nur noch eine Kinderarztpraxis in Salzwedel

Von: Armon Böhm

In den vergangenen Jahren gab es in der Hansestadt Salzwedel nur zwei Kinderarztpraxen. Dies wird sich in Zukunft allerdings wohl ändern – jedoch nicht zum Positiven. Denn der Diplom-Mediziner und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Ronald Granse geht ab dem diesjährigen Sommer in seine wohlverdiente Rente. Wie es mit der Praxis weitergehen soll, ist AZ-Informationen zufolge noch unklar.

Salzwedel – Dass der Salzwedeler Kinderarzt in Rente gehen will, bestätigte die Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel gegenüber der AZ. Ebenfalls bestätigte die Kreisverwaltung, dass nach aktuellem Wissensstand noch kein Nachfolger gefunden sei. Die in Zukunft letzte Kinderarztpraxis in der Hansestadt Salzwedel sei laut Kreis dann die Praxis der Kinderärztin Kruna Vladimirova im Fachärztlichen Zentrum am Altmark-Klinikum.

Auf Anfrage informierte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA), dass die Kinderarztstelle „zur Nachbesetzung auf Antrag des Praxisinhabers öffentlich ausgeschrieben“ wurde. Zwar habe es eine Bewerbung gegeben, doch setzte Heike Liensdorf, Pressesprecherin der KVSA, fort: „Aus unserer Sicht ist es derzeit ungewiss, ob diese Bewerbung tatsächlich in eine Praxisnachfolge münden wird.“



Des Weiteren meinte Liensdorf, dass die KVSA eine sogenannte Sicherstellungspraxis im Fachgebiet der Kinder- und Jugendmedizin ausgeschrieben habe. „Das bedeutet, dass die Übernahme einer Kinderarztstelle auch mit einer Mindestumsatzgarantie unterstützt werden würde“, erläuterte sie anschließend. Die KVSA sei mit allen Beteiligten im Gespräch, um auch künftig eine Versorgung der Kinder zu gewährleisten.



Ronald Granse wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Ob es in Salzwedel zukünftig nur noch eine Kinderarztpraxis geben wird, bleibt wohl abzuwarten. Fest steht aber, dass die ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts allgemein von einem Ärztemangel betroffen sind. Anfang 2022 berichtete der KVSA von etwa 250 unbesetzten Hausarztstellen und einem prognostizierten Defizit von weiteren 260 Stellen bis 2032.