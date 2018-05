Von „Ave Maria“ bis hin zu „La Traviata“

Salzwedel. Als Zuschauer hatte man es kaum gewagt, laut zu rascheln oder zu husten, so zart waren die Stimmen der drei bulgarischen Opernsänger. Diese gastierten Mittwochabend in der Salzwedeler Katharinenkirche und füllten diese mit ihrer Musik.

Zu den fließenden Melodien boten die Künstler teils eine schwungvolle körperliche Einlage, passend zum Takt.

Was sich anfangs zärtlich anhörte, so kraftvoll war das Ende gewesen. Die Bulgaren boten dem zahlreichen Publikum Stücke wie „Ave Maria“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ oder auch die Opern „Tosca“, „La Traviata“ und „Turandot“. Sie sangen teils als Solo, Duett oder Trio in Begleitung durch Andrei Angelov, der am Piano saß.

Die Gäste der Katharinenkirche und der fast eineinhalbstündigen Veranstaltung bedankten sich mit einem langen Applaus, bevor die bulgarischen Künstler sich auf den Weg nach Hause machten.

Von Paul W. Hiersche